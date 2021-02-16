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南非牧場主遭詐騙800隻羊 2嫌落網

中央社約翰尼斯堡16日專電
南非一名牧場主人遇到詐騙，被騙走800隻羊。示意圖。(Photo by Jo-Anne McArthur on Unsplash)
南非一名牧場主人遇到詐騙，被騙走800隻羊。示意圖。(Photo by Jo-Anne McArthur on Unsplash)

南非一名牧場主人遇到詐騙犯，對方以銀行名義聲稱協助售羊，牧場主人交付800隻羊後一直沒有收到款項，詢問銀行後方知受騙，警方獲報逮捕2名嫌犯，尋回561隻羊。

塔薩拉（Vitalis Tasara）與巴洛伊（Tsako Baloyi）向住在自由省（Free State）的牧場主人聲稱，他們是代表一家專門與農牧民合作的銀行，願意協助他出售羊群。牧場主人不疑有他，簽下出售1000隻母羊與300隻公羊、總價值南非幣490萬元（約33.5萬美元）的協議。

不久牧場主人便按照協議運走第一批800隻羊到林波波省（Limpopo），但事後發現銀行帳戶並未收到出售羊隻的款項。他心生疑惑，打電話給塔薩拉與巴洛伊，但兩人手機已不通，他立即連繫銀行卻被告知銀行與他並無任何業務往來，他心知大事不妙馬上報警處理。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）15日引述警方發言人麥克希爾（Brig Motantsi Makhele）說：「12日已經逮捕2名嫌疑犯，追回800隻羊中的561隻歸還給牧場主人。」

麥克希爾表示，整個追捕與調查過程從2020年12月進行到2021年2月，跨越3個省，終於在12日逮捕這2名分別為34歲與40歲的嫌疑犯，兩人15日因欺詐和盜竊罪名出庭受審。

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