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開車對測速照相機比中指 他沒超速照樣吃罰單

編譯張君堯／即時報導
巴倫透露，自己比中指比了很長一段時間、持續約200公尺，巴倫全程對著鏡頭微笑、但卻比著中指。圖／Kennedy News and Media
巴倫透露，自己比中指比了很長一段時間、持續約200公尺，巴倫全程對著鏡頭微笑、但卻比著中指。圖／Kennedy News and Media

英國一名男子由於先前曾被開超速罰單，近日再駕車經過測速警車時，竟一時興起、舉起手對鏡頭比出「雙中指」，儘管這回他並未超速，但卻照樣挨罰。

現年44歲的軟體開發人員巴倫（Ben Baron）表示，先前曾在蘭開夏郡（Lancashire）克萊頓勒摩爾（Clayton-le-Moors）被抓過超速行駛，之後便決心不再因超速被罰款，日前他再度經過測速警車時，便以低於速限的車速行駛，一想到這次總不會被罰了，巴倫竟興奮地對鏡頭「豎起雙手中指」。

諷刺的是，縱使行車速度低於速限，巴倫依舊因自己的行為陷入麻煩，這一次他被認定為「無法適當控制車輛行駛約200公尺」。一月中收到罰單通知時，巴倫不禁「放聲大笑」。

巴倫透露，自己比中指比了很長一段時間、持續了約200公尺，他認為警方的測速相機「鐵定很好」，才能捕捉到整起過程，只見巴倫全程對著鏡頭微笑、但雙手卻比著中指。他認為執法人員肯定覺得被冒犯，因此回放影片檢查，才知道發生什麼事。

巴倫當下就知道比中指被拍了下來，但由於當時他正慶祝自己「沒有超速」、絲毫沒有想到後果。巴倫表示這「有點光榮」，同時也願意支付罰款。

巴倫表示網路上已經有許多好心人士向他建議如何提出撤銷罰單，不過由於網友們並不全然了解實際情況。巴倫說他仍願承擔責任，強調不會上訴。

不過他也在「GoFundMe」平台上募資以支付罰款，並希望「有幽默感的人」可以幫助他，因為疫情期間自己的生活也有些艱難。他將募資命名為「幫助我為『堅持做自己』支付罰款」、於10日上午開始。目前巴倫已募到目標1000英鎊中的32英鎊，並承諾會將剩餘的錢捐給慈善機構。

英國一名男子由於先前曾被開超速罰單，近日再駕車經過測速警車時，竟一時興起、舉起手...
英國一名男子由於先前曾被開超速罰單，近日再駕車經過測速警車時，竟一時興起、舉起手對著鏡頭比出「雙中指」，儘管車速未違規，但仍吃罰單，讓他哭笑不得。圖／Kennedy News and Media

疫情 英國 GoFundMe

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