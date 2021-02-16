菲律賓塔爾火山活動加劇 當局強制撤離周邊居民

距馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山近幾天活動加劇，當局已開始強制撤離周邊居民。圖／歐新社

距馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山近幾天活動加劇，菲律賓火山暨地震 研究所在24小時內測得98次地震。雖然火山仍處於最低的1級警戒狀態，當局已開始強制撤離周邊居民。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今天上午8時通報，過去24小時內，塔爾火山主火山口噴發5公尺高、充滿白色蒸汽的微弱羽流。整體而言，塔爾火山呈現「非常緩慢且穩定的膨脹」。

塔爾火山（Taal）位於馬尼拉都會區南方，去年1月曾噴發約1公里高火山灰雲，警戒層級上升到第4級，瀕臨爆發。火山灰甚至飄散到大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場 一度暫停起降。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。

菲律賓火山暨地震研究所表示，1級警戒下，可能出現突然的蒸氣噴發、火山地震、少量火山落灰及致命的火山氣體蓄積或排出。

菲律賓火山暨地震研究所強烈建議，嚴禁民眾進入塔爾火山島和火山周邊半徑7公里的「永久危險區」，並請民航當局建議飛行員避開火山周邊，避免突然噴發的懸浮火山灰和碎屑對飛機造成危險。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓海巡署八打雁省（Batangas）指揮官杜維利亞（Geronimo Tuvilla）說，他們昨天得到的消息是，今天將撤離約200名當地居民，但今天僅撤離約20名居民，「可能有些人已自行撤離」。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）表示，將撤離火山島上塔里沙鎮（Talisay）的200名居民。在島外沒有住所的居民將被送到地方政府設施安置。