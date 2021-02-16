我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2769萬 逾48.6萬死

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

菲律賓塔爾火山活動加劇 當局強制撤離周邊居民

中央社 / 馬尼拉16日專電
距馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山近幾天活動加劇，當局已開始強制撤離周邊居民。圖／歐新社
距馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山近幾天活動加劇，當局已開始強制撤離周邊居民。圖／歐新社

距馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山近幾天活動加劇，菲律賓火山暨地震研究所在24小時內測得98次地震。雖然火山仍處於最低的1級警戒狀態，當局已開始強制撤離周邊居民。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今天上午8時通報，過去24小時內，塔爾火山主火山口噴發5公尺高、充滿白色蒸汽的微弱羽流。整體而言，塔爾火山呈現「非常緩慢且穩定的膨脹」。

塔爾火山（Taal）位於馬尼拉都會區南方，去年1月曾噴發約1公里高火山灰雲，警戒層級上升到第4級，瀕臨爆發。火山灰甚至飄散到大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場一度暫停起降。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。

菲律賓火山暨地震研究所表示，1級警戒下，可能出現突然的蒸氣噴發、火山地震、少量火山落灰及致命的火山氣體蓄積或排出。

菲律賓火山暨地震研究所強烈建議，嚴禁民眾進入塔爾火山島和火山周邊半徑7公里的「永久危險區」，並請民航當局建議飛行員避開火山周邊，避免突然噴發的懸浮火山灰和碎屑對飛機造成危險。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓海巡署八打雁省（Batangas）指揮官杜維利亞（Geronimo Tuvilla）說，他們昨天得到的消息是，今天將撤離約200名當地居民，但今天僅撤離約20名居民，「可能有些人已自行撤離」。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）表示，將撤離火山島上塔里沙鎮（Talisay）的200名居民。在島外沒有住所的居民將被送到地方政府設施安置。

地震 機場

上一則

澳取消雙重國籍恐怖分子公民身分 紐總理批卸責

下一則

南韓國情院：北韓駭客試圖竊取疫苗技術資料

延伸閱讀

認愛後首次合體 玄彬、孫藝真新廣告大放閃

認愛後首次合體 玄彬、孫藝真新廣告大放閃
阿聯火星探測器 捕捉「太陽系最大火山」晨光美景

阿聯火星探測器 捕捉「太陽系最大火山」晨光美景
阿聯「希望號」回傳首張火星影像 捕捉火山晨光

阿聯「希望號」回傳首張火星影像 捕捉火山晨光
菲律賓規模6強震 目前尚無災情

菲律賓規模6強震 目前尚無災情

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

2021-02-15 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔
以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%