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52歲高僧還俗不到3個月閃婚 網見嬌妻狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
柬埔寨52歲高僧沙魯的未婚妻擁有彷彿仙女般的氣質。取自臉書
柬埔寨52歲高僧沙魯的未婚妻擁有彷彿仙女般的氣質。取自臉書

柬埔寨52歲高僧沙魯（Bun Salout）在去（2020）年11月還俗，但只過了短短2個月就與一名年輕貌美的19歲少女訂婚，並將在本月17、18日結婚。然而，沙魯的未婚妻擁有彷彿仙女般的氣質，且兩人的外貌差異甚大，讓不少網友看了訂婚照後都甚感羨慕。

根據外媒「KHMER News」報導，沙魯曾是奧多棉吉省（Oddar Meanchey）首席高僧，他在2020年11月26日決定還俗，但當時並未對外宣布。然而，他在今（2021）年1月11日與一位比他小33歲、年僅19歲的年輕少女訂婚，且將於2月17、18日舉行婚禮。

訂婚照曝光後引起網友熱議，沙魯的未婚妻不僅肌膚雪白、樣貌出眾，更擁有仙女般氣質，讓許多網友心生羨慕，紛紛留言表示「我對愛情又重新燃起希望」、「看來以後我有希望了」。

不過，卻也有網友忍不住開酸，「和尚出家是為了賺錢，暴富後就還俗娶老婆？」，但就有人解釋到，「柬埔寨的和尚如果對某個女生動真情，他們是可以還俗後迎娶心儀的女人為妻，這沒有犯下佛規，而是一種緣份、是一段姻緣」。

事實上，沙魯表示，自己也擔心妻子嫁給他是受到父母逼迫，於是他當著妻子面前詢問是否真心願意和他結婚，妻子明確表達是自願的，並深信曾是僧人的丈夫是個成熟的人，婚後不會有太多矛盾，於是最終2人才確定婚事。

柬埔寨52歲高僧沙魯與小33歲、年僅19歲的少女訂婚，訂婚照曝光後在網上掀起熱議...
柬埔寨52歲高僧沙魯與小33歲、年僅19歲的少女訂婚，訂婚照曝光後在網上掀起熱議。圖擷自ស្រីពៅ មង្គលសំអាងការ

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