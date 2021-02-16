馬斯克邀普亭上Clubhouse 克里姆林宮：很有趣的提議…

馬斯克邀俄羅斯總總統普亭上Clubhouse，克里姆林宮稱提議有趣並不排除。（路透）

克里姆林宮並不排除接受特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）日前提出的、請俄羅斯總統普亭 上語音社群平台Clubhouse 對話的邀約。

根據塔斯社，克里姆林宮發言人Dmitry Peskov 15日告訴記者，這項提議「很有意思」，但還需要更多細節。

經過翻譯，Peskov說：「我們必須先弄清狀況，大家都知道普亭總統不直接使用社群網路，他自己不經營。大體上，這是很有趣的提議，但總要先理解意含，提議內容⋯⋯我們必須先查核，然後再回應。」

擔任過蘇聯時代情報機構KGB特工的普亭，曾描述網路是美國中情局的產物，一直對現代技術有所猜疑。

馬斯克上周六（13日）透過推特，問普亭願不願意加入矽谷爆紅音訊應用程式Clubhouse，與他進行對話。馬斯克還用俄語表示：「能與您對話會是一大榮幸。」

根據追蹤應用程式的App Annie，總部設在舊金山的Clubhouse雖然去年才推出，但成長快速，下載次數已達約500萬次。該公司估值大概是10億美元。這個要靠現有用戶邀請才能加入的iPhone app，由主角在「台上」對話，其他人參與傾聽，而聽眾也可以被邀「上台」發問。