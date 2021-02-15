染疫死亡多 德人口10年來首度出現停滯

德國一年一度的「玫瑰星期一」(Rosenmontag)遊行，今年因為新冠疫情而停辦。原本的主辦地點之一的杜塞道夫街頭出現裝置藝術展覽，呈現新冠病毒攻擊了「2021嘉年華病毒」。(路透)

受新冠疫情 影響，德國 去年的死亡人數顯著上升，但移入人口增加有限，導致總人口10年來首度出現停滯。

根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，到去年底為止，德國人口共有8320萬人，與前一年相當。

官員指出，去年移入人數增幅有限，出生人數比前一年略少，加上死亡人數上升，導致總人口自2011年來首度沒有成長。

去年德國死亡人數上升顯然與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）肆虐有關，全年的死亡人數較前一年增加約4萬人。

自從1990年兩德統一以來，除了少數例外，德國的人口數節節上升。官員表示，如果不是移入的人數大於移出，德國人口早從1972年起就出現負成長，因為每年死亡的人數都超過新生嬰兒數。

去年10月，歐洲爆發凶猛的第二波新冠肺炎疫情，不少地區死亡人數明顯增加。以德國為例，聖誕節前一周死亡人數較過去幾年的平均值高24%；在德國疫情最嚴重的東部薩克森邦（Sachsen），死亡人數甚至是去年的兩倍，造成部分地區的火葬場難以負荷。

防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）指出，因染疫死亡的人將近7成是80歲以上的老年人，另有近3成是60至79歲的族群，可見年長者染疫後罹患重症死亡的機率特別高。