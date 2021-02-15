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憂同情心遭濫用 越南沙壩政府籲勿向孩童買東西

中央社河內15日專電
越南旅遊景點常見孩童販售紀念品或與遊客合照「做生意」的現象。圖為河江省孩童手拿花環、身揹花籃等待遊客上門合照。攝於2020年11月29日。(中央社)
越南旅遊景點常見孩童販售紀念品或與遊客合照「做生意」的現象。圖為河江省孩童手拿花環、身揹花籃等待遊客上門合照。攝於2020年11月29日。(中央社)

位於越南西北部的沙壩鎮是國際知名旅遊景點之一，農曆年期間總會湧入大量遊客。為遏止當地家長將小孩當「生財工具」，有關單位拜託遊客不要再向當地孩童買東西。

沙壩鎮（Sa Pa）鎮長王偵國（Vuong Trinh Quoc）表示，地方有關單位一直無法解決當地孩童被迫不斷糾纏遊客、乞討或向遊客兜售紀念品等行為。他說，這一現象為沙壩的旅遊業蒙上陰影。

越南快訊（VnExpress）報導，今年1月初，儘管沙壩只有攝氏3度，孩童們仍被迫外出「做生意」。王偵國表示：「大人利用遊客對孩童的同理心，這非常糟糕。我們已要求家長不要再讓小孩做這種事，但至今仍束手無策。」

王偵國指出，有關單位嘗試用不同的方法，現在已在車上裝大聲公，要求附近的遊客不要向孩童買東西。

當地檢查小組先前在國曆新年期間造訪沙壩多個旅遊熱點，對外傳播訊息。成員之一的陳文壽（Tran Van Tho）利用大聲公向民眾宣導，並告訴遊客，街上的孩童是被操控與強迫在寒冷的天氣中賣東西。

陳文壽說：「這是剝削、觸犯兒童權利的違法行為。」遊客要以務實的方式幫助這些孩童，而非給他們錢或向他們買東西。

但王偵國說，仍有許多遊客出於同情心，持續向孩童買東西，卻強化了這樣的剝削行為。這些孩童的家長一旦看到有賺頭，就會持續把小孩送上街，形成惡性循環。

王偵國說：「孩童應享有受教權，把他們丟到街上賣東西違反這項權利。盼遊客支持並與我們合作，終止這一陋習。」

沙壩是越南的重要旅遊目的地，每年會有300萬人次的遊客造訪。在2021年的國曆新年期間，約吸引6萬5000遊客人次。

其實不只沙壩，越南河江省部分少數民族聚落也會有身揹花籃、頭戴花環的孩童期盼遊客和他們合影，並從中酌收「合照費」或「道具費」，只是孩童被強迫工作的情況不如沙壩嚴重。

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