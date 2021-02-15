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翁山蘇姬續押至17日 緬甸軍方派裝甲車鎮壓示威

中央社仰光15日綜合外電報導
翁山蘇姬的的律師金蒙紹(中)告訴記者，法官認為翁山蘇姬應繼續被羈押到17日法院聆訊。(美聯社)
翁山蘇姬的的律師金蒙紹(中)告訴記者，法官認為翁山蘇姬應繼續被羈押到17日法院聆訊。(美聯社)

緬甸安全部隊昨天在各大城市部署裝甲車，並增兵加強鎮壓反政變抗議活動，不過群眾繼續上街示威。此外，軍方昨夜切斷全國網路，到了今晨已恢復。

軍方兩周前推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬，引爆緬甸10多年來最大抗議潮。

路透社報導，翁山蘇姬被控非法進口6台無線電對講機，羈押期到今天。她的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴記者，法官認為翁山蘇姬應繼續被羈押到17日法院聆訊，不會如外界預期在今天現身。金蒙紹還說，他仍在設法探望她。

這名律師被問到訴訟程序是否公平時說：「是不是公平，大家可以自己判斷。」律師團中一名人士透露，法官已透過視訊與翁山蘇姬談話，翁山蘇姬曾詢問可否聘請律師。

緬甸10天來有數以十萬計民眾上街抗議，譴責軍方本月1日發動政變，令人想起昔日民眾反抗軍政府近半世紀統治的血淚史。緬甸2011年才結束軍事獨裁統治，開始將權力逐步移交給文人政府。

法新社報導，緬甸軍方對這波抗議潮逐步升級鎮壓力道，在各地增派兵力，並於昨夜切斷網路數小時，到了今晨才恢復。

商業大城仰光（Yangon）各主要地點可見駐軍增加，包括在央行附近出現裝甲運兵車。然而仰光上午再度出現抗議活動，包括央行附近。

根據法新社記者說法，城北一帶有數以百計理工學生在抗議。

路透社提到，仰光蘇雷佛塔（Sule Pagoda）附近出現10多輛警用卡車和4輛水砲車。央行和中國大使館外也開始聚集抗議群眾。

經臉書認證的直播畫面顯示，南部城市土瓦（Dawei）也再度出現集會活動，現場可見數以百計抗議群眾，有些人手持反軍方標語，寫道「他們白天殺，晚上搶。他們在電視上說謊」。

網路追蹤組織NetBlocks指出，緬甸幾乎全國斷網，歷時約8小時，今天上午開始恢復服務，但多數用戶仍無法使用社群媒體。

美國、英國和歐洲聯盟大使發布聯合聲明，敦促緬甸安全部隊不要傷害平民。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過發言人要求緬甸軍方「緊急」允許瑞士外交官柏其納（Christine Schraner Burgener）赴緬甸直接評估局勢。柏其納是處理緬甸問題的聯合國特使。

緬甸 翁山蘇姬 央行

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