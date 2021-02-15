WhatsApp被告 印度最高法院：隱私比市值重要

即時通訊軟體WhatsApp計畫在印度推行新隱私政策引發用戶反彈而暫停，卻被告上法院。圖：pixabay

即時通訊軟體WhatsApp 計畫在印度 推行新隱私 政策引發用戶反彈而暫停，卻被告上法院。印度最高法院合議庭今天開庭表示，個人隱私比企業市值更重要。

由印度最高法院首席法官鮑荻（Sharad A Bobde）領導的合議庭今天開庭審理WhatApp新隱私政策被控侵犯印度用戶隱私權一案，並聽取提起終止WhatsApp新隱私政策訴訟的公益訴訟人委任律師，及WhatsApp和母公司臉書（Facebook）的委任律師陳述意見。

新德里電視台（NDTV）等媒體報導，這起公益訴訟代表人沙林（Karmanya Singh Sareen）等人的委任律師迪萬（Shyam Diwan）向最高法院合議庭表示，WhatsApp在個人隱私政策上對歐洲和印度用戶有差別待遇。

WhatsApp和臉書分別委任的律師達塔（Arvind Datar）和席保（Kapil Sibal）向最高法院合議庭答辯，告訴人委任律師的說法與事實不符。

席保說，WhatsApp要求用戶同意把個人資料分享給臉書和相關附屬企業的新隱私政策，適用於除擁有特殊個人資料數據保護法的歐洲以外所有國家。

席保表示，如果印度制定與歐洲相同的個人資料數據保護法，WhatsApp和臉書將遵循法律。

代表印度中央政府出庭的印度副總檢察長梅塔（Tushar Mehta）則說，無論是否有類似歐洲的個人資料數據保護法，個人隱私必須受保護，這是人民的基本權利，法院對個人隱私的憂慮與政府一致。

印度最高法院合議庭表示，你們（WhatsApp與臉書）可能是2、3兆美元的公司，但人們重視個人隱私的價值超過企業的市值，保護他們的隱私是「我們的責任，我們必須保護人們的隱私」。

今天開庭結束後，印度最高法院合議庭將在4周後再次開庭審理此案。