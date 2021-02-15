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伊衛拉出線 接任世貿組織秘書長

中央社日內瓦15日綜合外電報導
世界貿易組織總理事會今天討論新任秘書長案，結果一致支持任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為秘書長。(美聯社)
世界貿易組織總理事會今天討論新任秘書長案，結果一致支持任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為秘書長。(美聯社)

世界貿易組織（WTO）總理事會今天討論新任秘書長案，結果一致支持任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為秘書長，她將成為這個組織歷來首位女性及非裔的領導人。

最高決策機構總理事會（General Council）成員在虛擬會議中支持任命伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長後，世貿組織發布聲明說：「世貿組織會員已同意任命伊衛拉博士為下任秘書長。」她將於3月1日就職。

66歲的伊衛拉曾任奈國財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

巴西籍的前世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於2020年8月離任，隨後共有墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國等8國提名候選人。

經兩輪成員國諮商後，由伊衛拉及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）2人獲得最多支持。

由於世貿秘書長選任採共識決，而當時美國總統川普（Donald Trump）的政府反對伊衛拉，使得秘書長人選無法產生共識而延宕至今。但今年1月美國新政府上任後放棄川普時代立場，俞明希隨後宣布放棄角逐。

世貿組織成立於1995年，擁有164個會員，也是台灣以正式會員身分參與的國際組織。

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