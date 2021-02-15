印度雙胞胎女嬰傳遭猴子帶走 1溺斃1生還

示意圖。(Photo by Mathew Schwartz on Unsplash)

印度 南部一對雙胞胎女嬰在房間失蹤，女嬰的母親聯絡村民一起搜尋，她懷疑「綁匪」是猴子，其中一女嬰在河中溺斃，另一女嬰則在屋頂生還。當地官員和警方表示案子需要調查。

印度時報（Times of India）、印度快報（Indian Express）報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）坦賈武爾市（Thanjavur）一名母親布瓦耐斯瓦芮（Buvaneswari）告訴媒體，她的丈夫13日外出工作，只有她、剛誕生的雙胞胎女嬰及5歲大的女兒留在家中，她去上廁所，卻聽到屋內有猴子叫聲和騷動聲響。

布瓦耐斯瓦芮說，當她趕回時，房內的雙胞胎女嬰已失蹤，她尋著嬰兒哭聲跑到外面，看到猴子正在屋頂抱著其中一個女兒。

布瓦耐斯瓦芮趕緊通知鄰居和村民，在人們驅趕下，猴子在屋頂拋棄所「綁架」的一名女嬰逃離。

通知警方後，警方與村民四處搜尋另一名失蹤女嬰下落，結果發現女嬰已溺斃在她住家後面的壕溝中。獲救的女嬰則送往醫院檢查。

對布瓦耐斯瓦芮聲稱雙胞胎女嬰是被猴子帶走，當地負責野生動物業務的森林官員喬西庫瑪（G Jothikumar）顯得謹慎，他對印度時報表示，「我們尚未對此事件獲得任何結論」。

當地警方也呼籲各界對女嬰是否遭猴子綁架必須謹慎，全案正在調查中，女嬰並沒有出現因猴子攻擊而出現的傷口。