日企逾半認為東奧應取消或延期 比例微增

日本智庫「東京商工研究」今天公布調查結果顯示，超過一半的日本企業認為2020年東京奧林匹克運動會應取消或再度延期。 路透

日本 智庫「東京商工研究」今天公布調查結果顯示，超過一半的日本企業認為2020年東京奧林匹克運動會應取消或再度延期；這個結果令東奧多舛的命運又蒙上一層陰影。

日本正努力控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 ，雖然首相菅義偉矢言為東奧做好萬全準備，但日本迄今在疫苗推行上還落後於西方國家。

東京奧運 原應於去年夏天舉行，但因疫情肆虐全球，延至今年7月23日揭幕。

路透社報導，「東京商工研究」（Tokyo ShokoResearch）於本月1日到8日進行網路調查，結果顯示，56%的受調企業認為日本應取消或再度延後舉辦奧運，這個數字比去年8月調查的53.6%還高。

僅有7.7%的受調企業認為應繼續如期舉辦東奧，比上次調查的22.5%大幅減少。

近20%的企業表示，東奧應在限制入場人數的條件下舉行；另有17%認為，應完全禁止觀眾入場。

超過70%的企業表示，取消或延後東奧，幾乎不會影響自己的營收。

這項調查涵蓋逾1萬1000家企業，是在日本東京奧運暨帕運組織委員會前主席森喜朗本月12日因性別歧視言論而請辭之前執行。東奧組委會正尋覓新主席人選，而距離東奧預定開幕日只剩約5個月。