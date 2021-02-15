澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議沒有好處，可能在數週內取消。 歐新社

澳洲 去年底通過聯邦新法，政府有權否決各州與外國簽署的協議。總理莫里森（Scott Morrison）如今表示，維多利亞州與中國 簽署的「一帶一路 」協議沒有好處，可能在數週內取消。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）於2018年與中國簽署關於「一帶一路」計畫的諒解備忘錄，但這項協議一直飽受嚴苛批評，因為中國可能藉機取得維多利亞州關鍵基礎設施的資金和控制權。

「一帶一路」計畫規模達1.5兆美元，中國已與125國簽署170項相關協議。

英國「每日郵報」（Daily Mail）今天報導，安德魯斯及其他州的州長和領地的首席部長，須在3月10日之前向澳洲聯邦政府詳述所有與外來勢力簽署的協議，然後由聯邦政府評估。

而莫里森的一番話，直白地向維多利亞州預告，與中國簽署的「一帶一路」協議會有什麼結果。

莫里森接受澳洲「前鋒太陽報」（Herald Sun）訪問時說：「我至今沒看到這有什麼好處。」

他表示：「如果有好處，是哪些好處？有什麼代價？我目前答不出這些問題，但（政府）會持續評估這些事項。」

安德魯斯向來替「一帶一路」協議辯護，他曾承諾，這項協議會替維多利亞州帶來「更多工作機會、更多貿易和投資」，但外界愈來愈擔心，一州簽署的協議是否會變成外國在澳洲拓展影響力的蹊徑。

莫里森坦言，他希望所有外國關係及協議都符合澳洲聯邦政策。

他說：「這是很重要的原則…當一國政府與其他國家政府來往，必須要有一致性。」

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）提及維多利亞州與中國簽署的協議時說：「我們一開始就不同意，現在還是不同意，關於這件事，無疑會在適當時刻做出決定。」

澳洲去年12月通過一項聯邦法律，允許外交部長檢視甚至撤銷各州、各領地、地方議會及公立大學與其他國家簽署的協議，因此澳洲聯邦政府確實有可能介入維多利亞州與中國的協議。

中國外交部發言人趙立堅近日被問到澳洲政府有意撤銷維多利亞州與中國之間協議時，一邊頌揚「一帶一路」倡議，一邊抨擊澳洲當局。

澳洲人報（The Australian）報導，趙立堅表示，希望澳洲客觀、合理地看待這類合作，不要再破壞雙邊關係，應該多做點增加彼此利益的事。

澳洲國立大學（Australian National University）教授麥迪卡法（Rory Medcalf）認為，州長和首席部長在外來干預上需要盡可能好的建議，也需要在澳洲國家安全政策上有更多話語權，包括與重要基礎設施有關的安全議題，以及間諜、政治宣傳和網路威脅。