疫情陰影下 東南亞今年GDP預測展現審慎樂觀

雖然新冠疫情風險仍在，但東南亞國家普遍預期今年經濟成長能恢復到疫情前水準。 路透

東南亞 國家經濟在去年經歷創紀錄的萎縮後，今年都正力圖重振成長動能，但由於新冠肺炎疫情風險仍在，這些國家都審慎樂觀看待今年展望。

新加坡15日預測，今年國內生產毛額（GDP）將成長4%至6%，與去年11月預測相同；該國去年全年GDP萎縮幅度達到創紀錄的5.4%。

星國疫情已大幅獲得控制，並計劃9月前為所有成人接種疫苗 。雖然該國經濟仍因旅行限制受壓，但近來增長的電子產品出口是另一正向訊號。

日經新聞報導，星國的未來前景就像是整個東南亞地區的縮影。雖然消費性產品出口是一大亮點，但疫苗接種計畫的成功，將是經濟活動復甦的關鍵，包括對許多東南亞國家都是重要產業的旅遊業。

印尼預期，今年GDP成長4.5%至5.5%，優於去年的萎縮2.1%。該國1月開始大規模接種計畫，目標是在明年3月前為七成人口施打疫苗。菲律賓預期今年經濟將成長6.5%至7.5%，也優於去年的萎縮9.5%。

泰國15日下調今年經濟成長預期為2.5%至3.5%，低於去年11月預期的3.5%至4.5%。全球旅遊業的一蹶不振對該國打擊最深。泰國官員預計，旅遊業要到今年第4季才會復甦。

東南亞今年經濟成長的領頭羊或許會是越南 。歸功於防疫成功，越南去年經濟成長2.9%，且據悉今年的經濟成長目標為6.5%。東南亞