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出動裝甲車！緬甸第3度斷網 政變以來400人被捕

編譯張君堯／即時報導
緬甸軍方每晚更展開大規模搜捕，據NGO政治犯援助協會（AAPP）表示，自政變發生以來，至少400人遭到拘捕。(美聯社)
緬甸軍方每晚更展開大規模搜捕，據NGO政治犯援助協會（AAPP）表示，自政變發生以來，至少400人遭到拘捕。(美聯社)

緬甸軍方2月1日發動政變，軟禁實質領導人翁山蘇姬等多名政治人物，引發民眾群起抗議，大規模示威邁入第10天，軍方14日首度在仰光等各大城市佈署裝甲車，更第三度切斷全國網路。

緬甸軍方不僅派出裝甲車，還在仰光最熱鬧的白塔蘇雷塔（Sule Pagoda）附近佈署10幾輛警方卡車與4輛水炮車。

民眾自15日午夜過後不久，也陸續通報無法上網，四大電信供應商的網路都無法連線，據悉要道上午9時才會恢復，網路安全監測機構「Netblocks」通報，該國網路連線率在凌晨1時30分左右遽降至14％。

軍方每晚更展開大規模搜捕，據NGO政治犯援助協會（AAPP）表示，自政變發生以來，至少400人遭到拘捕。

緬甸軍方施壓力道加大引發國際擔憂，包括歐盟、英國、加拿大與其他11個西方國家14日皆發布聯合聲明，呼籲維安部隊克制、避免對於抗議推翻合法政府的公民與示威者使用暴力，強調「我們支持緬甸人尋求民主、自由、和平與繁榮，全世界都在看」。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）14日表示，秘書長古密瑞斯（Antonio Guterres）呼籲緬甸軍警確保示威者不會遭到報復，並維護民眾和平集會的權利。

緬甸原先預計15日釋放翁山蘇姬，但目前仍無法聯繫其律師、詢問現況，緬甸政府與軍方至今尚未對此發表回應。

緬甸軍方2月1日發動政變引發民眾群起抗議，大規模示威邁入第10天，軍方14日首度...
緬甸軍方2月1日發動政變引發民眾群起抗議，大規模示威邁入第10天，軍方14日首度在仰光等各大城市佈署裝甲車，更第三度切斷全國網路。(美聯社)

緬甸 翁山蘇姬 歐盟

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