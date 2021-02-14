梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

英國哈利 王子（Prince Harry）和妻子梅根 馬克爾（Meghan Markle）的發言人周日證實，梅根再度懷孕，正準備迎接新的家庭成員。兩人19個月大、在2019年5月出生的長子亞契即將成為哥哥。

這項消息宣布的時機，幾乎剛巧是查爾斯王子和黛安娜王妃宣布他們準備迎接第二胎的37年後，也就是哈利王子。

消息人士說，哈利王子和梅根在公布消息之間已先告知家人。

去年11月梅根在紐約時報一篇文章中透露，她幾個月前流產了，希望能透過分享自己的故事來幫助別人。

中央社／倫敦14日綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的發言人今天表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。但孩子的性別尚未公布。

哈利與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利與梅根對於第2個孩子即將到來感到「非常欣喜」。

發言人表示：「我們可以證實亞契即將當哥哥了，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）正高興期待第2個孩子的到來。」

白金漢宮發言人指出，英國女王伊莉莎白二世、女王丈夫菲立普親王、哈利的父親威爾斯親王，以及其他王室成員「都對這個消息感到高興，並祝福兩人」。孩子的性別尚未公布，但將是英國王室第8順位繼承人。

哈利和梅根在今年1月已經停用社群媒體，但兩人的攝影師好友哈里曼（Misan Harriman）在個人推特發布一張他替兩人拍攝的黑白照片。

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

照片中，哈利赤腳坐在一棵樹下，梅根頭枕丈夫的大腿並屈膝躺著，兩人笑著對視。哈利的手輕攬妻子的頭部，梅根的手則是放在隆起的肚子上，畫面幸福洋溢。

哈里曼寫道：「梅根，我在妳的婚禮見證了這個愛情故事的開始，也很榮幸捕捉到這個故事成長的一刻。恭喜薩塞克斯公爵和公爵夫人。」

梅根2020年11月曾經投書「紐約時報」透露，她在當年7月經歷流產。夫婦倆因為痛失小生命，陷入深深悲痛。

英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(美聯社)

影片來源：YouTube Sky News頻道