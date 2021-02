梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

英國哈利 王子(Prince Harry)和妻子梅根 馬克爾(Meghan Markle)的發言人周日證實,梅根再度懷孕,正準備迎接新的家庭成員。兩人19個月大、在2019年5月出生的長子亞契即將成為哥哥。

這項消息宣布的時機,幾乎剛巧是查爾斯王子和黛安娜王妃宣布他們準備迎接第二胎的37年後,也就是哈利王子。

消息人士說,哈利王子和梅根在公布消息之間已先告知家人。

去年11月梅根在紐約時報一篇文章中透露,她幾個月前流產了,希望能透過分享自己的故事來幫助別人。

中央社/倫敦14日綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的發言人今天表示,薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。但孩子的性別尚未公布。

哈利與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日,哈利和梅根結婚11個月後,兩人的第一個孩子亞契(Archie)誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務,遷居至美國加州。

英國廣播公司(BBC)報導,哈利與梅根對於第2個孩子即將到來感到「非常欣喜」。

發言人表示:「我們可以證實亞契即將當哥哥了,薩塞克斯公爵和公爵夫人(Duke and Duchess of Sussex)正高興期待第2個孩子的到來。」

白金漢宮發言人指出,英國女王伊莉莎白二世、女王丈夫菲立普親王、哈利的父親威爾斯親王,以及其他王室成員「都對這個消息感到高興,並祝福兩人」。孩子的性別尚未公布,但將是英國王室第8順位繼承人。

哈利和梅根在今年1月已經停用社群媒體,但兩人的攝影師好友哈里曼(Misan Harriman)在個人推特發布一張他替兩人拍攝的黑白照片。

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9