我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

緬甸北部軍方開槍驅散示威者 至少5名記者被捕

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

編譯季晶晶／綜合外電
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人周日證實，梅根再度懷孕，正準備迎接新的家庭成員。兩人19個月大、在2019年5月出生的長子亞契即將成為哥哥。

這項消息宣布的時機，幾乎剛巧是查爾斯王子和黛安娜王妃宣布他們準備迎接第二胎的37年後，也就是哈利王子。

消息人士說，哈利王子和梅根在公布消息之間已先告知家人。

去年11月梅根在紐約時報一篇文章中透露，她幾個月前流產了，希望能透過分享自己的故事來幫助別人。

中央社／倫敦14日綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的發言人今天表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。但孩子的性別尚未公布。

哈利與梅根在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利與梅根對於第2個孩子即將到來感到「非常欣喜」。

發言人表示：「我們可以證實亞契即將當哥哥了，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）正高興期待第2個孩子的到來。」

白金漢宮發言人指出，英國女王伊莉莎白二世、女王丈夫菲立普親王、哈利的父親威爾斯親王，以及其他王室成員「都對這個消息感到高興，並祝福兩人」。孩子的性別尚未公布，但將是英國王室第8順位繼承人。

哈利和梅根在今年1月已經停用社群媒體，但兩人的攝影師好友哈里曼（Misan Harriman）在個人推特發布一張他替兩人拍攝的黑白照片。

照片中，哈利赤腳坐在一棵樹下，梅根頭枕丈夫的大腿並屈膝躺著，兩人笑著對視。哈利的手輕攬妻子的頭部，梅根的手則是放在隆起的肚子上，畫面幸福洋溢。

哈里曼寫道：「梅根，我在妳的婚禮見證了這個愛情故事的開始，也很榮幸捕捉到這個故事成長的一刻。恭喜薩塞克斯公爵和公爵夫人。」

梅根2020年11月曾經投書「紐約時報」透露，她在當年7月經歷流產。夫婦倆因為痛失小生命，陷入深深悲痛。

英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(美聯社)
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(美聯社)

影片來源：YouTube Sky News頻道

梅根 哈利 英國

上一則

緬甸政變兩周後 當局第3度全國性斷網

延伸閱讀

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉
梅根又成箭靶！同父異母姊將出書爆料 她第一反應…

梅根又成箭靶！同父異母姊將出書爆料 她第一反應…
千算萬算沒想到？英皇室本期待梅根與凱特成為好妯娌

千算萬算沒想到？英皇室本期待梅根與凱特成為好妯娌
梅根挨批「幼稚」！傳不帶小亞契為菲利普親王過生日

梅根挨批「幼稚」！傳不帶小亞契為菲利普親王過生日

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗
報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

二度彈劾無罪 川普預告東山再起「讓美國再次偉大運動開始」

二度彈劾無罪 川普預告東山再起「讓美國再次偉大運動開始」