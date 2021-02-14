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日本東北強震至少152傷 新幹線受損部分停駛

中央社 / 東京14日專電
日本福島外海昨（13）日晚觀測到規模7.3強震，福島與宮城縣觀測到最大震度6強，已知有152人受傷。 路透
日本福島外海昨（13）日晚觀測到規模7.3強震，福島與宮城縣觀測到最大震度6強，已知有152人受傷。 路透

日本福島外海昨晚觀測到規模7.3強震，福島與宮城縣觀測到最大震度6強，已知有152人受傷。強震導致東北新幹線（高鐵）設備受損，全線若要恢復通車估計需10天。

日本總務省消防廳（相當於消防署）表示，截至今天下午5時的統計，受到地震影響，宮城、山形、福島、茨城、櫪木、群馬、埼玉、千葉和神奈川等9縣共152人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，東北新幹線有些設施受到強震影響，導致在那須鹽原車站和盛岡車站的區間北上南下列車暫時停駛。JR東日本公司原本以為15日就能恢復通車，但調查後發現高架橋、電線桿等受損嚴重，若要全線恢復通車，可能需10天。

東北新幹線在東京車站與那須鹽原車站之間的營運暫時只能行駛一小時一班的臨時列車。此外，盛岡與北海道新幹線新函館北斗站之間，部分列車停駛。

JR東日本公司表示，已儘速搶修受損的東北新幹線設備。為了確保通往宮城縣仙台方面的交通可通行，會增加常磐線的臨時列車及巴士，也請各航空公司協助。

昨晚強震發生後，東北、關東等地一度最多逾90萬戶停電，今天狀況已排除。但宮城、福島持續有停水的狀況，醫療機構也受到影響。

福島縣請求防衛省出動自衛隊協助救災，今天自衛隊在福島縣新地町協助供水。福島縣新地町觀測到震度6強，幾乎全境停水。

日本厚生勞動省表示，受到地震影響，宮城、福島、茨城、櫪木縣一共最多有2萬5700戶停水，正陸續恢復供水。

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