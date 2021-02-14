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用祈禱器具襲胸碰臀…日神社趁儀式對女性伸狼爪

聯合新聞網 / 綜合報導
大阪的「サムハラ神社」因曾庇佑日本總理大臣而蔚為話題，如今卻傳出性騷擾案。圖擷取自Tripadvisor
大阪的「サムハラ神社」因曾庇佑日本總理大臣而蔚為話題，如今卻傳出性騷擾案。圖擷取自Tripadvisor

日本大阪的「サムハラ神社」，過去前總理大臣宇野宗佑的親族曾經造訪，祈求神社庇佑宇野宗佑在政務上能夠順利進行，加上神社所販售的戒指型護身符「御神環」相當靈驗，時常被搶購一空，因此在年輕女性中蔚為話題，使得神社的香火絡繹不絕。不過在近日卻傳出性騷擾事件，使得神社聲望一落千丈。

根據日本媒體「文春Online」報導，在上個月底，サムハラ神社內的神職人員川端孝和，卻因為猥褻女性而遭到逮捕。川端5年前開始在神社任職，一次，他以「除厄」的名義招待兩位女性入殿參拜，並拿出道具「神樂鈴」開始進行儀式。

不料在儀式途中，川端突然用神樂鈴去刻意擠壓女信眾的胸部和臀部，後來更乾脆伸出鹹豬手，直接碰觸女性的胸臀，口中說著說「有沒有哪個部位不好啊」。女信眾雖然感到不舒服，但當下沒有反抗。事後，她們才發現也曾有其他女性在神社內遇到相同的性騷擾行為，於是決定通報警方。

川端遭到逮捕後，強調「那些都是祈禱儀式的一環，不是性騷擾」，企圖以此開脫罪責。不過就在事件爆發後，警方收到更多被害者指控性騷擾的事實，網友們更砲轟神社是「性騷擾神社」，更有曾經接受過神社除厄儀式的人，表示「感到非常不舒服，請把錢還給我」。神社名譽就此毀於一旦，恐怕是眾人始料未及的事。

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