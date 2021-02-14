泰國金色美人魚雕像 見證宋卡老城歷史

泰國南部宋卡的撒米拉海灘（Samila Beach）有一座金色美人魚雕像，襯著藍天白雲大海，是宋卡最出名的景點之一。 中央社

丹麥的小美人魚雕像名聞全球，但很少人知道泰國 南部宋卡市也有一座金色美人魚雕像。這座向泰國詩人順通致敬的美人魚，襯著泰國灣的碧海藍天，吸引無數人潮朝聖。

宋卡市位在馬來半島東側，西南方距離馬來西亞邊境 約80公里，是一個融合馬來、泰國、歐洲及華人文化的城市。宋卡面對泰國灣，緊鄰宋卡湖，除了是漁港之外，從10世紀開始就是重要的貿易港口。

宋卡除了老城區吸引不少觀光 客外，離老城區約10分鐘車程的撒米拉海灘（Samila Beach）也是遊客熱點，多數人是為了一座金色美人魚雕像而來。

金色美人魚雕像的由來有多種傳說，有一說是一個宋卡女孩和水手戀愛，當女子懷孕時，水手卻再度啟航。女子為了等待水手，天天到撒米拉海灘等待。沒有等到水手的女子最終化成了美人魚雕像，永遠駐守在海灘上。

傳說雖美，但金色美人魚雕像其實是1966年由雕刻家吉德（Jitr Buabus）打造，向泰王拉瑪二世和三世時代的詩人順通（Sunthorn Phu,1786-1855）的作品Phra Aphai Mani致敬。這部作品一部分講述PhraAphai Mani王子在航海旅行中和美人魚相戀的故事。

金色美人魚雕像命途多舛，2018年撒米拉海灘發生泰南分離主義分子主導的爆炸案，美人魚的尾巴被炸斷，不過很快就修復。2020年又發生有人惡作劇，在美人魚臉上化妝的新聞。

近幾年因為海浪加上觀光客會爬到美人魚身上拍照，造成美人魚尾巴的部分破洞，目前還沒修復。

儘管如此，金色美人魚雕像還是宋卡最出名、最能吸引人潮的景點。美人魚總是靜靜望著遠方，聽著海濤聲日日夜夜來回，同時也見證著宋卡老城的興衰起落。