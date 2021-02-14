我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2757萬 逾48.4萬死

埃及發現世界最古老大型啤酒廠 有5000多年歷史

中央社 / 開羅13日綜合外電報導
埃及旅遊及文物部表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，且生產規模龐大。 圖／翻攝自埃及旅遊及文物部臉書
埃及旅遊及文物部表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，且生產規模龐大。 圖／翻攝自埃及旅遊及文物部臉書

埃及旅遊及文物部今天表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，且生產規模龐大。

法新社報導，埃及旅遊及文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）在社群媒體臉書（Facebook）發表聲明說，聯合考古團隊在索哈省（Sohag）北阿拜多斯（North Abydos）遺址發現好幾個釀酒「單位」，各由約40個排成2排的陶甕組成。

聲明引述埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，這座古啤酒廠的年代很可能追溯至納爾邁國王（King Narmer）時期，因此據信為「世上最古老的高產量啤酒廠」。

納爾邁統治時期距今5000多年，他創立埃及第一王朝，統一了上下埃及。

聲明還指出，英國考古學家在20世紀初期率先發現這座古啤酒廠的存在，卻無法確認位置。如今埃及與美國的聯合考古團隊「成功重新找到它的位置，並發現內部組成」。

瓦奇瑞表示，這座古啤酒廠共有8個大型區域，每區都是一個「啤酒製造單位」，裡面的陶甕用來加熱穀物和水的混合物，以生產啤酒。

這支考古團隊由美國紐約大學（New York University）考古學家亞當斯（Matthew Adams）與普林斯頓大學（Princeton University）學者維夏克（Deborah Vischak）共同領導。亞當斯說，研究發現，這座古啤酒廠產量龐大，一度可生產約2萬2400公升的啤酒。

亞當斯還表示，這座啤酒廠「可能為了供應埃及國王墓地內舉行的王室儀式，才特別蓋在這個地點。挖掘這些墓地遺址的過程中，發現在獻祭儀式中使用啤酒的證據」。

埃及旅遊及文物部表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信...
埃及旅遊及文物部表示，埃及與美國的聯合考古團隊在埃及南部一處古老墓地發現一座據信有5000多年歷史的啤酒廠，且生產規模龐大。 圖／翻攝自埃及旅遊及文物部臉書

美國 社群媒體 紐約大學

上一則

緬甸軍方追捕反政變社運者 傳約400人入獄

延伸閱讀

可能是全世界最老啤酒廠！ 埃及挖出釀啤陶器供王室用

可能是全世界最老啤酒廠！ 埃及挖出釀啤陶器供王室用
市長參選人論壇 聚焦振興餐飲業 咸認應減輕商家地稅

市長參選人論壇 聚焦振興餐飲業 咸認應減輕商家地稅
紐約市長選舉民調 楊安澤支持率28%再奪冠

紐約市長選舉民調 楊安澤支持率28%再奪冠
紐約市長選舉民調 楊安澤再排第一

紐約市長選舉民調 楊安澤再排第一

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答