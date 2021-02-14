緬甸軍方追捕反政變社運者 傳約400人入獄

緬甸軍方本月1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬，事後緬甸多數地區陷入動盪。圖為緬甸仰光的示威者高舉翁山蘇姬的看板要求軍方放人。 歐新社

緬甸 新的軍事政權今天對數名提倡全國反政變示威的社運人士發布逮捕令，並警告民眾不要窩藏政治活躍分子。當地人權監督團體表示，迄今已近400人被捕。

緬甸軍方本月1日發動政變，推翻民選政府，拘捕實質領導人翁山蘇姬 ，事後緬甸多數地區陷入動盪。

群眾發起「緬甸公民不服從運動」，抗議軍方奪權，各大都會中心與偏遠山區都有大批民眾響應；醫療衛生工作人員在這場運動中，站在最前線，安全部隊正加緊逮捕醫師與參與活動者。

法新社報導，緬甸警方正在追捕7名聲援示威的社運人士，其中有些是知名民主運動者，包括曾領導1988年反極權示威的敏哥奈（Min Ko Naing）。

敏哥奈當時還是大學生，曾協助領導抗議行動，對抗那時的極權體制，並因此坐牢超過10年。

國營媒體今天公告：「若發現任何上述逃犯或有相關資訊，立即到最近的警察局報案。若隨意收容，將依法受到懲罰。」

儘管軍政府已封鎖社群媒體 臉書（Facebook），敏哥奈昨天仍設法上傳影片，他在片中說：「他們通常在晚上發動逮捕，因此我們得謹慎行事。」幾個小時後，軍方對他發布逮捕令。

翁山蘇姬自1日遭軍方逮捕後，迄今行蹤不明。根據「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）估算，包括翁山蘇姬許多政治盟友在內，已有近400人身陷囹圄。

數以百計民眾今天回到仰光街頭示威，許多人高舉標語，呼籲當局「不要在夜間綁架人民」。緬甸各大城市也有數以千計群眾上街抗議，展開連續第9天的反政變示威。

佛教僧侶昨天聚集在美國駐仰光大使館外誦經，祈求受到庇佑、免於傷害。一名僧人說：「我們希望他們知道，緬甸大多數民眾是反軍方的。」