油罐車爆炸！阿富汗邊境大火造成至少60人受傷

阿富汗邊境大火造成至少60人受傷。路透

根據阿富汗官員和伊朗 官媒，阿富汗西部接近伊朗邊境的赫拉特省（Herat）13日發生油罐車爆炸事件，這場爆炸造成至少60人受傷並引發大火，500多輛載著天然氣 、燃料的卡車被燒毀。

綜合外媒報導，這場爆炸威力大到NASA衛星足以從太空中發現。第一起爆炸發生在阿富汗當地時間下午1時10分，第二場爆炸發生在約半小時過後。目前仍不清楚爆炸原因。

伊朗學生通訊社（ ISNA）引述卡車司機指出，500多輛載著天然氣和燃料的卡車被燒毀。路透引述一名監測狀況的西方官員指出，爆炸造成至少60人受傷；阿富汗官員指出的傷亡數據較低但表示數據可能上升。

這場爆炸估計造成數百萬美元 損失，赫拉特省工商會會長卡其札達（Younus Qazizada）向路透表示，「初步調查顯示，大火造成損失超過5000萬美元」。

【中央社／喀布爾13日綜合外電報導】

阿富汗與伊朗邊界最大貿易港今天下午發生大火，300多輛載有價值數百萬美元燃料的油罐車爆炸，初估燒毀500輛汽車，在大火肆虐下港城有如人間煉獄，至少60人受傷。

事發在距離阿富汗西部城市赫拉特市（Herat）約120公里的伊斯蘭卡拉港（Islam Qala port），火勢於中午過後爆發，吞噬許多跨越國界後停靠在附近的油罐車。

赫拉特商會（Herat Chamber of Commerce）負責人查達（Younus Qazi Zada）表示：「當時大約有200輛到300輛的油罐車在現場，我們搶救了一些，但大多數都已被大火吞沒，火勢如此之大，1公里範圍內沒有人可以靠近。」

「初步估計，損失金額以百萬美元計，但必須等到火勢撲滅才能正確評估出來。」

上傳社群媒體的影片顯示，火焰與黑色濃煙直竄天際。

阿富汗能源公司DABS表示，大火結果造成赫拉特省6成地區停電。

伊斯蘭卡拉港當地竄出20多處火苗，在火勢未獲控制前，緊鄰的伊朗當局也派出消防車與救護車越過邊界救火。

最早新聞報導說，火勢是由一輛瓦斯油罐車爆炸所引起。但官方稍後表示，起火原因尚未釐清。