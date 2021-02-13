中國封殺「BBC世界新聞頻道」 歐盟籲撤銷禁令

歐洲聯盟今天呼籲中國，取消對英國廣播公司世界新聞頻道的禁令。(路透)

歐洲聯盟（EU）今天呼籲中國 ，取消對英國 廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）的禁令。北京下達禁令似乎為了報復英國撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）的執照。

中國國家廣播電視總局日前表示，調查發現BBC世界新聞頻道有關中國的報導已「嚴重違反」應當「真實且公平」報導新聞等規定，損害中國國家利益，破壞民族團結；BBC世界新聞頻道不符合境外頻道在中國境內落地條件，對新一年度落地申請不予受理。

一周前，中國環球電視網剛被撤銷在英國的播放執照。

美聯社報導，歐盟 發表聲明說，北京的作法對「言論自由和境內資訊蒐集」形成進一步限制，而這違反了中國憲法與世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）。

聲明並指出，香港宣布公營電台和電視台也停止轉播BBC世界新聞頻道，使去年「港區國安法」生效後香港「人權和自由被侵蝕」的狀況雪上加霜。

聲明表示：「歐盟仍堅定致力於捍衛媒體自由和多元主義，以及保護網路線上和線下的言論自由，包括抱持見解以及不受任何干預地接收和傳遞資訊的自由。」

英國雖已退出歐盟，仍是歐洲理事會（Council of Europe）成員國。歐洲理事會負責監督1989年一項廣播執照相關協議。

英國、美國和中國境內外籍記者，也對BBC被禁表達失望。

英國廣播公司世界新聞頻道在中國多在國際飯店或使館播放，大部分中國民眾無法觀看。