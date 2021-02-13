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南韓15日起放寬防疫規範 專家憂恐再釀疫情擴散

中央社 / 首爾13日專電
韓國政府今（13日）宣布，15日起下調全國社交距離規範，首都圈實施第2階段、非首都圈第1.5階段；首都圈店家營業時間延長至晚上10時，但仍維持5人以上聚會禁令。歐新社
韓國政府今（13日）宣布，15日起下調全國社交距離規範，首都圈實施第2階段、非首都圈第1.5階段；首都圈店家營業時間延長至晚上10時，但仍維持5人以上聚會禁令。歐新社

韓國政府今天宣布，15日起下調全國社交距離規範，首都圈實施第2階段、非首都圈第1.5階段；首都圈店家營業時間延長至晚上10時，但仍維持5人以上聚會禁令。

韓國從去年12月初開始實施首都圈第2.5階段、非首都圈第2階段社交距離規範，店家營業時間長期受到限制，引發自營業者反彈。繼上週放寬非首都圈店家營業時間限制後，韓國政府考量自營業者生計困境，決定放寬2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫措施2週。

韓聯社報導，中央防疫對策本部今天公布社交距離規範調整方案，全面解除首都圈補習班、電影院等設施，以及非首都圈餐廳、咖啡店、室內體育設施等營業時間限制。

首都圈餐廳、咖啡店、室內體育設施、KTV等感染風險較高場所雖維持營業時間限制，但結束營業時間從晚上9時延長至10時。

社交距離規範下調後，首都圈婚喪禮參與人數上限為99人，非首都圈則為499人；首都圈體育比賽可開放10%座位，非首都圈為30%。

軍方也將自15日起，時隔80天重新開放官兵休假離營。但外出區域有所限制，且仍不開放外部人員探視及官兵外宿。

韓國至今累計8萬3199例確診，1514例病歿。雖然政府決定放寬防疫措施，但實際上單日確診人數尚未明顯下降，近日多維持在300、400例左右。有專家憂心，這次放寬防疫措施，可能成為「錯誤訊號」，反而導致疫情再次擴散。

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