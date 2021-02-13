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印度暴洪後形成新湖泊 當局實地探勘以防再釀災

中央社 / 印度12日綜合外電報導
印度北部山谷日前發生嚴重洪災，地質學者和當局發現當地出現一個新形成的湖泊，擔心引發另一波暴洪，當局探勘調查。 美聯社
印度北部山谷日前發生嚴重洪災，地質學者和當局發現當地出現一個新形成的湖泊，擔心引發另一波暴洪，當局探勘調查。 美聯社

印度北部山谷日前發生嚴重洪災，地質學者和當局發現當地出現一個新形成的湖泊，擔心引發另一波暴洪，當局為此出動直升機調查，並派遣一支團隊攀爬16小時前往探勘。

印度北部的北阿坎德省（Uttarakhand）本月7日發生暴洪，驚人水速及強大衝力重創山谷地帶，毀壞道路和橋梁，甚至衝破水壩。當地救災官員說，目前已有38人罹難，還有166人仍下落不明。

法新社報導，一般認為，這場發生在里希根加河（Rishiganga river）的暴洪，起因是冰川崩離，或冰川消融過程中形成的冰蝕湖潰決。喜馬拉雅山區的冰川因全球暖化效應，正迅速消融。

地質學者們昨天說，里希根加河附近形成了一個新的湖泊。

印度加沃大學（Hemwati Nandan BahugunaGarhwal University）地質學者拉納（Naresh Rana）公布一段在當地拍攝的影片，他在片中指出新湖泊所在位置說：「這意味著里希根加河會再度潰決。」

當地高階警官庫瑪（Ashok Kumar）接受法新社訪問時也說：「衛星影像和直升機調查已證實出現新的湖泊。」

他說，已派人實地調查，湖泊約在海拔4200公尺處，一趟行程需要約16小時。

庫瑪特別提到，過去幾天，里希根加河的水流較弱，但從昨天起增強，「這表示湖泊有了裂口，如果湖泊一直集水，水沒有往外流，那就危險了」。

冰川 印度 喜馬拉雅山

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