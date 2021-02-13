全球股市連漲十日創新高 台積電ADR漲8%

投資人認為，就目前來看，股市上漲的要素一應俱全。美聯社

在台股逢農曆新年假期休市的一周，美國 股市三大指數 都創下歷史新高，全球股市連漲十日，也刷新歷史紀錄。

標普500指數本周上漲1.2%，道瓊工業指數上漲1%，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1.7%。MSCI世界指數漲1.8%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）降至20以下，是去年2月以來首見的谷底。

台積電ADR也和費城半導體指數連袂上漲，一周下來各漲8.1%和7.9%，也都刷新盤中最高水準，台積電ADR較台北交易股票溢價已高達23.3%。

美股一周下來在歷史高峰居高不下，因市場預期新一輪刺激支出可望過關、企業獲利強勁，以及新冠肺炎疫苗 施打也有進展。在疫苗進展方面，美國總統拜登表示，美國已經敲定交易，將再購買2億劑疫苗。

本周也因聯準會（Fed）重申將繼續支持市場和經濟而穩定市場軍心，Fed主席鮑爾周三表示，美國央行在可預見的未來不太可能考慮升息或降低購債。

避險基金Great Hill Capital 董事長海耶斯（Thomas Hayes）說：「隨疫苗陸續運抵，解除封鎖的國家也多了，我們低估了體系中資金的滯後效應。」他說：「類股持續出現輪動現象，符合新的景氣周期循環，（債券）殖利率升高，價值股和景氣循環股會領軍上漲。」

Hungtington 私人銀行投資長奥古斯汀（John Augustine）說：「股市會一直上漲嗎？不會，但就目前來看，股市上漲的要素一應俱全。 」