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國際油價本周漲約5% 分析師警告正在「冒泡」

編譯簡國帆／綜合外電
國際油價12日漲逾2%，周線收漲約5%。路透
國際油價12日漲逾2%，周線收漲約5%。路透

國際油價12日漲逾2%，周線收漲約5%，主因是美國刺激措施有望通過，從而提振全球經濟與燃料需求，同時主要產油國減產也緊縮供應。不過分析師警告，國際油價可能已在「冒泡」。

倫敦布蘭特4月原油期貨12日漲2.1%至每桶62.43美元，盤中更一度衝上62.83美元的一年多來高點：過去一周來累計漲5.2%。

西德州中級原油3月期貨12日也漲2.1%至每桶59.47美元，為一年來首度進逼60美元關卡，本周累計漲4.6%。

跡象顯示，美國和其他地區的原油庫存下滑，都意味著石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產措施正成功縮減世界各地的超額庫存，且美國產油區遭遇嚴寒天候，不利當地生產，也可能使供應更加受限。

在此同時，美國預料將通過刺激措施、以及持續施打新冠疫苗的進展，有望維持住市場的風險胃納，支撐油價。

國際油價近幾周來持續走揚，今年來已漲逾20%，引發分析師憂心國際油價可能漲過頭。

KPMG全球與美國能源部門主管Regina Mayor認為，國際油價已在「冒泡」。但他也說，國際油市正出現利多訊號，能支持油價持續高於去年。

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