澳洲維多利亞省三度封城抗疫 澳網將不開放觀眾進場

澳洲網球公開賽12日舉行女單第三輪賽事，由大坂直美出戰突尼西亞的加博（Ons Jabeur）。因應維省封抗疫，主辦單位已宣布，13日起不開放觀眾入場。路透

澳洲 維多利亞省12日半夜將三度封城，以遏阻新冠肺炎的英國B117變種病毒株在境內爆發。時間預定持續至17日，在省首府墨爾本舉行的澳洲網球公開賽將不開放球迷入場觀戰。

每日郵報報導，因應5天的封城防疫 即將生效，焦急的居民與父母衝往超市爆買，好囤積食品與日常生活用品，多處貨架被一掃而空，迫使業者對衛生紙、牛奶與麵粉等貨品祭出限購令。

BBC與澳廣指出，維省此次疫情 起自隔離防疫用的墨爾本機場假日飯店爆發本土群聚感染，至目前共13人染疫，分別是旅館工作人員與他們的密切接觸者，推測均為B117病毒株。

安德魯斯省長強調，有必要啟動阻斷措施（Circuit Breaker），才能對抗「超傳染性」的B117病毒株，也指中央應考慮大幅縮減歸國的國民人數，「這是我們已見過最快速移動、最具傳染力的新冠病毒…比起確診患者，我們必須假設社區有更多個案。」

維省此前已大致消滅新冠病毒，並維持28日零本土確診案例。安德魯斯省長指出，疫調人員查出這一波疫情的確診患者「已傳染給密切接觸者、家人、同居人、與他們共同消磨時光的人，讓追蹤接觸者變得極端困難。」

安德魯斯省長表示，當前疫情與澳網參賽球員居住的防疫旅館無關。當局之前允許澳網一天可容納最多3萬名觀眾，儘管澳網賽程不受影響，主辦單位現已決定13日起不再開放觀眾入場，並且提供全額退票。