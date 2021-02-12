澳洲維多利亞省三度封城抗疫 澳網將不開放觀眾進場
澳洲維多利亞省12日半夜將三度封城，以遏阻新冠肺炎的英國B117變種病毒株在境內爆發。時間預定持續至17日，在省首府墨爾本舉行的澳洲網球公開賽將不開放球迷入場觀戰。
每日郵報報導，因應5天的封城防疫即將生效，焦急的居民與父母衝往超市爆買，好囤積食品與日常生活用品，多處貨架被一掃而空，迫使業者對衛生紙、牛奶與麵粉等貨品祭出限購令。
BBC與澳廣指出，維省此次疫情起自隔離防疫用的墨爾本機場假日飯店爆發本土群聚感染，至目前共13人染疫，分別是旅館工作人員與他們的密切接觸者，推測均為B117病毒株。
安德魯斯省長強調，有必要啟動阻斷措施（Circuit Breaker），才能對抗「超傳染性」的B117病毒株，也指中央應考慮大幅縮減歸國的國民人數，「這是我們已見過最快速移動、最具傳染力的新冠病毒…比起確診患者，我們必須假設社區有更多個案。」
維省此前已大致消滅新冠病毒，並維持28日零本土確診案例。安德魯斯省長指出，疫調人員查出這一波疫情的確診患者「已傳染給密切接觸者、家人、同居人、與他們共同消磨時光的人，讓追蹤接觸者變得極端困難。」
安德魯斯省長表示，當前疫情與澳網參賽球員居住的防疫旅館無關。當局之前允許澳網一天可容納最多3萬名觀眾，儘管澳網賽程不受影響，主辦單位現已決定13日起不再開放觀眾入場，並且提供全額退票。
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