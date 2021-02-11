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印度防長證實 中印同意將進駐爭議邊境部隊後撤

中央社新德里11日綜合外電報導
班公湖位於印度的一側。(美聯社)
班公湖位於印度的一側。(美聯社)

喜馬拉雅山西部班公湖附近高地向來是中印寸土不讓的必爭之地，兩國在這處爭議邊境長達數月的僵持出現重大進展，印度國防部長辛赫今天表示，雙方同意撤回駐紮在當地的部隊。

辛赫（Rajnath Singh）向國會表示，兩國軍方指揮官與外交官員歷經數回合協商後，敲定這項撤軍協議。中印這兩個比鄰的國家都擁有核武。

他說：「我們與中國經過長久談判後，針對由班公湖（Pangong Lake）北岸與南岸撤軍達成了協議。」

中國國防部也表示，雙方駐紮在前線的部隊，自10 日起從班公湖岸撤離。

兩國僵持始於去年4月間，當時印度指控中國部隊越過雙方間的實際控制線（Line of Actual Control）入侵境內。這條界線是兩國在喜馬拉雅山西部拉達克（Ladakh）地區的實質邊界。

中國方面則聲稱中方部隊當時並未越界，並反控印度邊防部隊挑釁。

6月20日，雙方駐軍在加萬谷（Galwan Valley）以鐵棍與石塊鬥毆，20名印度士兵因此喪命，這是45年來兩國邊境的軍事衝突首度造成傷亡。中國方面也有死傷但具體人數不明。

辛赫表示，印度政府告訴北京當局，中國部隊的行徑嚴重擾亂和平與平靜，並損及雙邊關係。

他說：「為確保實際控制線上的衝突點不致擦槍走火，我們認為目前近在咫尺的雙方部隊，應撤離去年前進部署的地點，並撤回至永久且相互認可的基地。」

中國 印度 邊境

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