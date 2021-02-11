失言8天難扛砲火 森喜朗請辭恐添東奧變數

森喜朗失言風波的輿論持續發酵。 路透

日本 東奧暨帕運組織委員會主席森喜朗傳有意為失言請辭，恐為東奧順利舉辦增添變數。他失言8天來受到各界砲火猛攻，國際奧會加入譴責行列，可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務。

不過，森喜朗的失言被海內外媒體大幅報導，並批評為性別歧視，日本社群網路上也不斷有網友要求森喜朗請辭，隨著風波持續發展，加入譴責森喜朗行列的各界人士絡繹不絕。

國際奧會「翻臉不認人」 贊助商同表遺憾

國際奧林匹克委員會（IOC）一開始在森喜朗出面道歉、並撤回發言後表示，「森主席已道歉，這個問題應到此為止」，被外界視為「滅火聲明」。

但看到海內外批評森喜朗的聲浪全無平息跡象，IOC突然在9日發表聲明強烈譴責，「森主席最近的發言完全不適當，跟IOC聲明及奧林匹克2020改革議題（Olympic Agenda 2020）相矛盾」，有日媒以「翻臉不認人」來形容IOC前後立場的轉變。

對森喜朗的歧視言論，許多東奧贊助企業也出面批評「蔑視女性」、「違反多元性」等。

因為對受疫情影響延後舉辦的東奧抱有希望，各贊助企業2020年底才剛同意延長贊助契約；有些企業已接獲消費者抗議，讓業界也開始發出聲音。

身為奧運及帕運最大贊助企業，也是奧運及帕運全球夥伴的豐田汽車，社長豐田章男10日對此表示：「（森喜朗的發言）跟豐田一直以來重視的價值觀有異，感到非常遺憾。」

JR東日本公司社長深澤祐二9日說：「從奧運及帕運精神來說，（森喜朗）發言非常不適當。」

社內員工9成是女性的日本生命保險公司說，對這種蔑視女性、違反強調男女平等精神的言論感到十分遺憾。

NEC（日本電氣公司）表示，森喜朗的言論違反東奧願景「多樣性及和諧」。

有贊助東奧的企業已接獲消費者對森喜朗言論提出的抗議，包括「應該讓森喜朗請辭」、「應用贊助商的身分施壓才對」。

在野黨要求請辭 志工退出東奧

立憲民主黨、共產黨及國民民主黨的國會對策委員長等人，10日在國會舉行在野會談。

在野黨方面認為，森喜朗明明該為失言請辭，但東奧組織委員會無法發揮自清功能，任由事態發展恐繼續造成國家利益受損，所以對要求政府促請森喜朗請辭一事的方針達成一致看法。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，森喜朗請辭理所當然，目前已經來到首相菅義偉 能否發揮領導能力的階段，「目前全球對此事嚴厲關注日本，首相沒有危機感就是危機」。

在野黨面對森喜朗失言，連日來砲火猛烈，在野黨女性議員甚至身著象徵爭取女性參政權的白上衣，還別上白玫瑰，要求森喜朗辭職。

日本放送協會（NHK）報導，截至10日止，至少已有超過500名志工決定退出東奧，甚至也有傳遞聖火跑者開始退出。

東奧主辦城市東京都知事小池百合子10日看到不少東奧志工決定退出時說：「非常難過，在全力防疫的情況下，讓大家有這樣不愉快的想法，身為舉辦城市的首長來說，真的令人感到非常非常遺憾。」

小池說，部分新聞報導指出，IOC、東奧組織委員會、東京都等代表，要在2月17日舉行4方會談，「但現在就算舉行會談，我想也無法積極宣傳，所以我不會出席」，表達出婉拒跟森喜朗同台的想法。

日本政府從有意慰留到劃清界線

日本產經新聞報導，森喜朗傳出有意為失言風波引咎辭職，這樣一來，將讓首相菅義偉身受重傷。失去森喜朗不光是讓順延到今年夏天登場的東奧變得難以協調，預料在野黨也將追究政府在連串因應作為「失分」的責任。

日本政府期待透過成功舉辦東奧提升政府威望，希望對今年內要舉行的眾議院大選帶來助益。森喜朗請辭就算可以讓外界對東奧印象不再惡化，但失去在IOC及日本政商界相當具威望的森喜朗，可能在東奧舉辦前產生不確定因素。

日本政府至今為止，都將東奧組織委員會視為與政府不同的組織，避談森喜朗去留問題。菅義偉日前在國會備詢時也說，組織委員會是公益財團法人，「身為首相無法對森喜朗的去留表示看法」。

不過，其實日本政府已透露出檯面下慰留森喜朗的想法。相關人士表示，日本內閣官房長官加藤勝信在森喜朗發言後，就已致電森喜朗。

跟森喜朗走得很近的日本政府高層官員更幫忙緩頰，「森桑已經被老婆、女兒及孫女罵了，本人也已在反省了」。

不過，由於在野黨連日猛轟，及社群網站網友一面倒批評，日本政府如果出面力挺森喜朗，很明顯會讓在野黨進一步強化攻擊，指控「政府允許蔑視女性」。

因此，日本政府不可能選擇跟森喜朗站在同一陣線，菅義偉於是指示東京奧運 擔當大臣橋本聖子「勸諫」森喜朗，菅義偉本人也在國會說，森喜朗的發言跟東奧與帕運強調男女共同參與重要理念「完全不同」，這種發言實在不應該。

日本政府各部會首長後來在記者會或在國會備詢時，統一站在批評森喜朗發言的立場，結果就是讓森喜朗被逼入絕境。

森喜朗一旦去職，對東奧舉辦的期待也將落空，如果疫情沒有照預期改善的話，取消舉辦東奧也可能成為選項。如果最後真的走到這步的話，對菅義偉政府來說將成致命傷，菅義偉也將面臨困境。

森喜朗2012年從政壇引退，2014年1月擔任東奧組織委員會主席，負責東奧舉辦相關準備。