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繼女王伉儷之後 查爾斯王子夫婦 也打了第1劑疫苗

記者張聲肇/綜合報導
年紀各為72歲和73歲的英國王儲查爾斯王子夫婦已經接種新冠疫苗第一劑。(美聯社)
年紀各為72歲和73歲的英國王儲查爾斯王子夫婦已經接種新冠疫苗第一劑。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)10日報導，年紀各為72歲和73歲的英國王儲查爾斯夫婦已經接種新冠疫苗第一劑。

英國80歲以上以及健保第一線工作人員是接種的第一批，現已輪到70歲以上的公民，查爾斯和卡蜜拉都在這年齡群；查爾斯去年3月曾有輕微症狀且檢測陽性，卡蜜拉為陰性，兩人都到蘇格蘭的Balmoral皇家別墅避疫。他的兒子威廉則在4月檢測陽性。父子二人是英國王位第一和第二繼承人。

查爾斯王子發言人當時說，因為查爾斯在病疫爆發後經常各地走動，慰勞醫護人員及病患，頻繁接觸不同人群，染疫的源頭不能確定。

94高齡的伊莉莎白女王和她99歲的丈夫上個月在避疫所在溫莎城堡接受新冠疫苗接種；事後，王室特別發布新聞，意在防堵有關女王健康的假新聞與流言。

去年12月，查爾斯王子夫婦參觀格勞斯特郡皇家醫院的新冠疫苗中心，慰勞工作人員的辛勤與努力。疫情爆發以來，兩夫婦不時走訪各地新冠病患治療中心，為醫護人員及患者加油打氣。

根據BBC，英國全國已有1260萬居民打完疫苗第一劑。英國去年12月8日開始施打新冠疫苗，是全球第一個大規模接種抗疫的國家。英國政府計畫在2月中之前，針對1500萬急需疫苗的人民，打完第一針。

疫苗 英國 檢測

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