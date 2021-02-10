加拿大情報首長點名中國 構成嚴重戰略威脅

加拿大 安全情報局（CSIS）局長維格諾（David Vigneault）今天罕見地在一場線上論壇公開表示，中國 無論在試圖竊取機密或恫嚇華人社會行動上，都對加拿大構成嚴重戰略威脅。

維格諾今天的發言，是加拿大當局幾個月來第二度點名中國構成威脅。

維格諾在一場線上論壇中表示，國家行動者試圖竊取商業機密和敏感資訊等惡意行動，對加拿大的「繁榮和主權」構成重大危險，並同時點名中國。

維格諾指出：「中國政府在各方面追求地緣政治優勢，像是經濟、科技、政治和軍事，動用國家力量的所有元素執行行動，對我們的國家安全和主權構成直接威脅。」

維格諾表示，生物製藥、醫療、人工智慧、量子電腦、海洋技術和航太部門等領域，面臨來自國家資助駭客的最大風險。

中國則一貫否認企圖竊取機密。

維格諾也提到北京 利用「獵狐行動」（Operation Fox Hunt），追查攜帶資產逃往海外、被他們指控貪腐的官員和企業主管，並經常以此威脅恫嚇在加拿大的政治異議人士。

維格諾表示：「這些活動試圖破壞我們的民主程序或暗地以祕密方式威脅我們的公民，已經踰越界線。」

加拿大通訊安全局（CSE）去年11月透露，情報單位首次點名中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國是主要網路犯罪威脅。