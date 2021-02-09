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越南疫情升溫 新加坡限縮旅客入境管制措施

中央社新加坡9日專電
新加坡樟宜機場的出境大廳。（美聯社）
新加坡樟宜機場的出境大廳。（美聯社）

越南近期疫情升溫，新加坡衛生部今天表示，將限縮來自越南旅客的入境管制措施，包括加強檢測及限縮短期旅客入境。另外，使用「商務旅遊證件」的旅客返星後須接受更多次的病毒篩檢。

新加坡先前解除來自越南旅客入境的限制，旅客只要抵境時接受PCR核酸檢測且結果為陰性，即可在新加坡自由活動，毋須隔離。

不過，越南1月底爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。星國衛生部9日晚發布新聞稿表示，由於越南近期確診案例增加，將針對有越南旅遊史的旅客實施較嚴格的入境管制措施，自12日晚間23時59分起生效。

新措施包括過去14天內曾造訪越南的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者抵達新加坡後即須接受PCR檢測，並在指定隔離設施隔離14天，隔離期滿前需要再採檢。

至於持有航空通行證（ATP）的短期旅客，若過去14天有越南旅遊史，將無法獲准入境新加坡。所有非新加坡公民、永久居民的旅客在出發前72小時內須接受PCR檢測，抵達新加坡後也須強制篩檢及隔離，隔離期滿仍須再次採檢。

新加坡目前允許來自台灣、澳洲、紐西蘭、汶萊、中國的旅客申請航空通行證入境星國。

此外，衛生部表示，新加坡於去年6月開始實施「「商務旅遊證件」計畫，有助旅居新加坡的商務人士進行必要商務旅行。旅客返星後須立即採檢，若結果陰性就不用隔離。

為強化預防措施，衛生部宣布，使用這項計畫的旅客從現在起於返星後的第3天、第7天、第14天須強制採檢，第3天還需接受額外的血清檢測。加強檢測是為了降低潛在病例進入社區的風險，同時旅客返星後的14天內也應避免參加8人以上的聚會及活動。

新加坡 越南 檢測

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