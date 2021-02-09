在車上大快朵頤！大馬餐廳出新招 推出「汽車餐」

現在除了外帶或外賣，馬來西亞一家餐廳也出新招，推出「汽車餐」，讓民眾可以開到餐廳旁的停車場，舒服地坐在汽車座椅上享用餐點。(路透)

在新冠疫情 延燒下，不少民眾都已厭倦居家避疫 生活，渴望外出用餐。現在除了外帶或外賣，馬來西亞一家餐廳也出新招，推出「車上內用」服務，讓民眾能把車開到餐廳旁的停車場，舒服地坐在汽車 座椅上享用餐點。

首都吉隆坡郊區的衛星城市賽城（Cyberjaya），Padi House餐廳允許民眾開車進入停車場，隔著車窗點餐，而且每個餐點都會放在特製托盤上，這種托盤能架在駕駛座椅和方向盤之間，方便顧客大快朵頤。

與同事一起吃午餐的Nor Shekin Nor Razali說：「我在銀行工作，因此（辦公室）不是適合用餐的環境。我更喜歡外出吃飯，有時我們需要換個環境，以享受美食，就算是在車上也一樣。」

大馬已進入全國封鎖狀態第四周，累計染疫已超過23萬人，800多人病故，目前正處於感染高峰期，平均每天有4600多例的新增確診病例，這

在推出這項新服務前，Padi House與國內多數餐館一樣，關閉內用區、只提供外帶。店長Leow Kim Ngan表示，這項新服務的靈感來自於飛機餐，希望能藉此獲得更多收入。

9月底以來，大馬染疫人數穩步攀升，目前尚未控制住疫情，而這波全國封鎖措施預定2月18日結束。