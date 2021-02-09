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日本茨城縣冬季絕景等無人 偕樂園寒梅空飄香

記者楊文琪／即時報導
偕樂園的梅花品種豐富，開花時間視每年的氣象條件與品種不同而有所差異，歷年來的賞梅季節，從2月中旬至3月下旬的「梅花祭」開始。 圖／日本茨城縣提供
偕樂園的梅花品種豐富，開花時間視每年的氣象條件與品種不同而有所差異，歷年來的賞梅季節，從2月中旬至3月下旬的「梅花祭」開始。 圖／日本茨城縣提供

２月初開始，日本三大名園之一的偕樂園梅花盛開，但受到疫情影響，苦嘆等無人；全日本最大的藩校弘道館也是梅姿撩人；另外，日本三大名瀑之一的袋田瀑布由於氣候溫暖而未全冰，但仍然吸引日本國內旅客慕名而往。

日本茨城縣的冬季絕景就屬袋田瀑布、階樂園、弘道館。而冰瀑、賞梅、賞櫻會從入冬一直熱絡到4月，是日本旅客最愛的冬春賞遊地。台灣旅客近年來也愛上這條冬春遊的另類精緻路線，可惜今年因疫情之故而大嘆「等無人」，即便如此，茨城縣仍然希望透過無國界的網路資訊，與台灣旅客分享即時旅況。

冰瀑現象稀有，茨城縣即時更新袋田瀑布冰結情報

你看過瀑布結冰嗎？位於茨城縣大子町的袋田瀑布是茨城縣指定名勝，冬季時如果氣溫夠低，原本奔流的瀑布會結冰，形成白色的「冰瀑」奇景，今年的冰瀑美景從1月中旬就已結凍七成，但因今年氣候溫暖至今仍未能觀看完全結冰的冰瀑美景。雖然茨城在1月15日單獨發表緊急事態宣言，但目前冰瀑已開放遊人參觀。

袋田瀑布與和歌山的那智瀑布、櫪木縣的華嚴瀑布並列為日本三大名瀑，瀑布高120公尺、寬73公尺，水流分成四段自大岩壁飛瀉而下，被稱為「四次瀑布｣，一年四季都來觀賞一次，可以感受不同季節帶來的樂趣。「冰瀑」是自然現象，需視天候條件才能形成，當然也有無法凍結的狀況，茨城縣觀光局會在冬季隨時提供凍結情報，若瀑布完全凍結，冬季時還可看到拿著冰鎬攀登冰瀑的人影。從觀景台遠眺，柔和的白線條如絲撞擊著粗糙的地面，有如一幅黑白分明的水墨畫，尤其是凍結時，冰封的絲絲白線彷彿也將流逝的時間凍結了，令人分外著迷。

世界文化遺產偕樂園　梅花祭2月綻放發場

偕樂園是日本三大名園之一，由第九代藩主德川齊昭建造於江戶時代的1842年，佔地面積廣達300公頃，廣大的園內種植有約100種品種、3,000棵梅樹，是有名的賞梅名所，於2015年4月被列為日本遺産。

偕樂園的梅花品種豐富，開花時間視每年的氣象條件與品種不同而有所差異，歷年來的賞梅季節，從2月中旬至3月下旬的「梅花祭」開始，然而，早開品種的冬至梅在1月中旬開始綻放，在冷梅飄香的氛圍下，為遊客帶來了早春的喜悅。

到了4月櫻花盛開，4月～5月杜鵑花綻放，秋天的胡枝子與各種花卉齊開，人們可隨著園內的各種花季、使感受四季不同的變化。偕樂園中的「好文亭」是木造的三樓建築，從選址到建築構思都是德川齊昭親自選定，好文是梅的別稱，取自晉武帝：「好文則梅開，廢學則梅不開」命名，德川齊昭在此招待文人墨客、家臣和領地內的百姓在此舉行詩歌、養老會。從好文亭三樓眺望，梅林、千波湖等自然景觀盡收眼底，別具風味。

全日本規模最大藩校弘道館梅花飄香

弘道館與偕樂園同為賞梅名所，區域內有60種品種、800棵的梅花，是德川齊昭為了改革籓政於1841年所設立的藩校，當時的佔地面積約有10.5公頃，是全日本規模最大的藩校，内有學校御殿、至善堂及文館、武館、醫學館、天文台、八卦堂及孔子廟等建築，其規模與設備好比是現代的綜合大學。

據傳第15代將軍慶喜從五歲開始就在弘道館接受了英才教育，1868年弘道館被戰火摧殘大部分的建築，現僅存正門、正廳、至善堂，都被列為國家指定重要文化財產。每到梅花飄香的季節，走訪弘道館，認識當時對教育的重視與相關歷史，或許更能感受「好文則梅開，廢學則梅不開」之意了。

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偕樂園的梅花從2月中開始綻放。圖／日本茨城縣提供
偕樂園的梅花從2月中開始綻放。圖／日本茨城縣提供
茨城縣袋田瀑布冬季冰瀑景象吸引遊客觀賞。圖／日本茨城縣提供
茨城縣袋田瀑布冬季冰瀑景象吸引遊客觀賞。圖／日本茨城縣提供

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