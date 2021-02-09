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緬甸警方開真槍 1人中彈命危

編譯李京倫／即時報導
大批群眾9日在仰光抗議政變。（歐新社）
大批群眾9日在仰光抗議政變。（歐新社）

緬甸警方9日動用武力驅散反政變示威者，至少造成4人受傷，其中一名女子被實彈擊中頭部，性命垂危。

在首都奈比多，警方對空鳴槍、發射橡膠子彈和出動水砲驅散的威者，4人受傷送醫。醫師起初說，應是被橡膠子彈擊中，不過，路透報導，不願具名的醫師說，其中一名女子頭部受傷，X光照片顯示，一顆「實彈」卡在她的頭部，「她還沒死，在加護病房，但100%確定會死」，另一名男子胸部受傷，但無生命危險。

社群網站影片顯示，這名後來命危的女子戴著安全帽，與其他抗議者在公車站，離一排鎮暴警察不遠，當時警方動用水砲，現場傳出槍聲，接著女子突然倒下。照片顯示她的安全帽上有一個彈孔。

影片顯示，最大城仰光東北方城鎮勃固也出現警方對大批群眾發射水砲。第二大城瓦城至少27人被捕，包括一名緬甸民主之音（DVB）記者。

仰光和瓦城都已實施晚上8點到凌晨4點的宵禁，並禁止超過4人的聚會。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊8日晚間發表政變後首次電視談話，重申軍方掌權是因為去年出現「選舉舞弊」，還說會重新舉行選舉並將政權交給勝選者，但未說明選舉時程。

美國8日在軍政府警告抗議群眾別再抗爭後發出新聲明。國務院發言人普萊斯說：「我們與緬甸人民同在，並支持他們和平集會的權利，包括和平抗議以支持民選政府。」普萊斯還說，美國要求與翁山蘇姬談話。

紐西蘭宣布暫停與緬甸的高層級政治和軍事接觸，禁止緬甸軍政府高層入境，並表示將確保對緬甸的援助不會讓軍方受益。

天主教教宗方濟各要求緬甸迅速釋放被監禁的政治領袖。聯合國人權理事會12日將舉行特別會議討論這場危機。

緬甸 美國 社群網站

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