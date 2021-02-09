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雅加達河岸豪雨成災 貧民窟民眾苦不堪言

中央社 / 雅加達9日專電
住在雅加達低窪地區的居民在雨季飽受淹水之苦，連日大雨在鄰近丁賈拉市場附近的貧民窟有數千人受災，淹水2日後才退去。圖╱GettyImages
住在雅加達低窪地區的居民在雨季飽受淹水之苦，連日大雨在鄰近丁賈拉市場附近的貧民窟有數千人受災，淹水2日後才退去。圖╱GettyImages

住在雅加達低窪地區的居民在雨季飽受淹水之苦，連日大雨在鄰近丁賈拉市場附近的貧民窟有數千人受災，淹水2日後才退去。他們呼籲政府關心貧戶，加高堤防，或設法讓他們搬遷。

雅加達連日大雨，雅加達東區丁賈拉市場（Pasar Jatinegara）附近的貧民社區甘榜馬來由（Kampung Melayu）有5個鄰里泡在水中2天，淹水最高曾達2公尺，直到9日中午過後淹水才逐漸退去，但仍停水停電，民眾只能用污水清掃家裡。

甘榜馬來由社區的居民鄔查（Ucha）在9日中午告訴中央社記者，淹水已2天，現在才逐漸消退，可以開始清理。每年1月至4月都會淹水，「如果只是到膝蓋高還能忍受，但像這種一公尺高的淹水，我們都苦不堪言」，希望政府加高堤防。

吉利翁河（Ciliwung）沿岸的甘榜馬來由是雅加達典型的貧民窟社區，聚集許多自外地到雅加達討生活的底層民眾，住宅距離河岸不遠，每逢淹水即成為受災戶。

居民蘇普利亞提（Supriyati）表示，這次淹水最高曾達2公尺，淹水已經是長久的問題，一直沒看到政府有解決的方法，「我真的希望明年雨季時會好一點」。

阿布杜爾（Abdul Majid）指出，這邊的居民已經習慣面對淹水的威脅，最近當局示警8日起會有豪雨，但是民眾也無法預防，有些人到附近的學校避難。

黎薩指出，住在甘榜馬來由社區的居民都是窮苦的底層民眾，「我們這邊離河邊只有幾公尺的距離，希望政府能協助我們搬遷到安全的地方」。

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