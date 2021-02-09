拜登就任後 美雙航艦打擊群首次在南海聯合演習

美軍兩支航空母艦打擊群今（9）日在南海展開聯合演習。 圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網

美軍兩支航空母艦打擊群今天在南海展開聯合演習，數日前一艘美軍戰艦曾通過這個爭議水域，並在中國 控制的島礁附近航行，南海已成為美中緊張關係的另個衝突引爆點。

美國 海軍表示，羅斯福號航空母艦打擊群（The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）與尼米茲號航空母艦打擊群（The Nimitz Carrier Strike Group）「展開多項操演，以提高作業互通性以及指揮和管制能力」，並說這是自2020年7月以來，兩艘航艦首次在這條海上交通要道聯合操演。

兩支航艦打擊群展開軍演數日前，中國曾抨擊美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）航行通過中國控制的西沙群島附近海域，美國聲稱這是執行航行自由任務，也是美國總統拜登 （Joe Biden）就任以來，美國海軍首次執行這類任務。

美國則反駁中國在南海的廣闊主權主張，並指控中國把南海軍事化及意圖威嚇像是馬來西亞、菲律賓和越南等鄰國。在蘊藏豐富自然資源的南海海域，這些鄰國的領土主張與中國重疊。

尼米茲號航艦打擊群指揮官、海軍少將柯克（Jim Kirk）發表聲明說：「我們致力於確保所有國家依據國際法可合法使用這個海域。」

中方不滿美軍一再航行通過中國在南海占有及控制島嶼附近海域，表示中國擁有無可否認的主權，並指控美國蓄意升高緊張情勢。