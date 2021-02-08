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越南胡志明市確診數激增 9日起暫停所有非必要服務

中央社河內8日專電
胡志明市8日一口氣通報新增29例2019新冠肺炎本土確診病例後，當地政府下令，自9日起關閉酒吧、KTV、電影院、舞廳並且暫停宗教儀式。圖為越共13大與會人員29日接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。中央社
胡志明市8日一口氣通報新增29例2019新冠肺炎本土確診病例後，當地政府下令，自9日起關閉酒吧、KTV、電影院、舞廳並且暫停宗教儀式。圖為越共13大與會人員29日接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測。中央社

胡志明市8日一口氣通報新增29例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例後，當地政府下令，自9日起關閉酒吧、KTV、電影院、舞廳並且暫停宗教儀式。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市市長阮成鋒（Nguyen Thanh Phong）8日下午做出上述宣布。

自新一波本土疫情爆發以來，胡志明市迄今已經有8個區淪陷，共計31人染疫，其中30名患者與新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）有關。

報導指出，在防疫管制期間，所有的文化、運動、娛樂活動、美容院、按摩店、網咖、婚宴會館、電影院、健身房、撞球間都會暫停營業，直到另行發布通知。

此外，超過20人的宗教活動與聚會都將禁止。加油站以及販售藥品、醫療設施等必要物品的商店都會正常營運，但這些店家同時也必須遵守防疫措施。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）說：「胡志明市的疫情非常複雜，且歷經許多感染週期，疫情源頭迄今不明。」他還說，與新山一國際機場有關的本土確診病例可能會持續增加。

越南官媒越通社（VNA）報導，越南總理阮春福8日下午在一場會議上指出，胡志明、河內等大城市及爆發疫情的各省可採取強硬措施以有效防止疫情擴散，例如在出現疫情的街道、郡縣、社區等實施社交距離。

胡志明市去年3月就曾因疫情暫停所有「非必要服務」。

越南1月27日再次出現本土疫情，中斷連續55天無本土病例紀錄，疫情發展至今本土病例數共467例。越南自去年1月爆發疫情以來，迄今共有2050例確診病例，本土病例1160例；確診病例中有35人死亡。

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