胡志明市確診數激增 越南總理同意實施社交距離

圖為在越南河內，一名婦女戴口罩看著她的手機。美聯社

胡志明市近來通報30例與新山一國際機場有關確診病例，越南 總理阮春福表示，同意胡志明市某些區域實施社交距離 ，包括禁止2人以上公眾聚會，要求民眾非緊急情況盡量待在家。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市近來記錄5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例，患者都是新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）的行李裝卸人員，另有25名接觸者確診。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）今天在一場會議提議，胡志明市某些區域應該實施社交距離，阮春福在會議上也表示同意。阮春福說，胡志明市已有7個區域出現本土病例，這些地方都應該實施社交距離。

阮清龍表示，新山一國際機場行李裝卸人員的疫情 或許早就存在，而有些人可能是之前確診然後又康復。

他說：「胡志明市的疫情非常複雜，且歷經許多感染週期，因此疫情源頭迄今不明，這讓我們非常擔憂。」

胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）說，考慮到農曆年假期即將來臨，將努力限制公眾聚會。「已計畫好的節慶活動將盡可能縮小規模，並暫停宗教活動與非必要活動」。

截至今天早上，胡志明市數個住宅區都被封鎖。衛生工作人員正加緊腳步追蹤曾與患者和可疑病例近距離接觸的人，以便對他們實施集中隔離以及篩檢。

越南1月27日再次出現本土疫情，中斷連續55天無本土病例紀錄，疫情發展至今本土病例數共467例。越南自去年1月爆發疫情以來，迄今共有2050例確診病例，本土病例1160例；確診病例中有35人染疫死亡。