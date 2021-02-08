我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

紐約市提前至農曆新年恢復堂食

胡志明市確診數激增 越南總理同意實施社交距離

中央社河內8日專電
圖為在越南河內，一名婦女戴口罩看著她的手機。美聯社
圖為在越南河內，一名婦女戴口罩看著她的手機。美聯社

胡志明市近來通報30例與新山一國際機場有關確診病例，越南總理阮春福表示，同意胡志明市某些區域實施社交距離，包括禁止2人以上公眾聚會，要求民眾非緊急情況盡量待在家。

越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市近來記錄5起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例，患者都是新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）的行李裝卸人員，另有25名接觸者確診。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）今天在一場會議提議，胡志明市某些區域應該實施社交距離，阮春福在會議上也表示同意。阮春福說，胡志明市已有7個區域出現本土病例，這些地方都應該實施社交距離。

阮清龍表示，新山一國際機場行李裝卸人員的疫情或許早就存在，而有些人可能是之前確診然後又康復。

他說：「胡志明市的疫情非常複雜，且歷經許多感染週期，因此疫情源頭迄今不明，這讓我們非常擔憂。」

胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）說，考慮到農曆年假期即將來臨，將努力限制公眾聚會。「已計畫好的節慶活動將盡可能縮小規模，並暫停宗教活動與非必要活動」。

截至今天早上，胡志明市數個住宅區都被封鎖。衛生工作人員正加緊腳步追蹤曾與患者和可疑病例近距離接觸的人，以便對他們實施集中隔離以及篩檢。

越南1月27日再次出現本土疫情，中斷連續55天無本土病例紀錄，疫情發展至今本土病例數共467例。越南自去年1月爆發疫情以來，迄今共有2050例確診病例，本土病例1160例；確診病例中有35人染疫死亡。

疫情 越南 社交距離

上一則

印度隧道工回憶洪災瞬間 大水襲來如好萊塢畫面

延伸閱讀

日經刊登投書 大讚台灣社會團結有效抗疫

日經刊登投書 大讚台灣社會團結有效抗疫
東南亞陷「民主倒退」危機 學者：中國最受惠

東南亞陷「民主倒退」危機 學者：中國最受惠
越南防疫 河內胡志明等18地提早放寒假

越南防疫 河內胡志明等18地提早放寒假
新冠疫情延燒越南 本土疫情連環爆 首都河內也淪陷

新冠疫情延燒越南 本土疫情連環爆 首都河內也淪陷

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的
小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」