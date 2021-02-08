無意間協助中國研發武器 近200英國學者傳遭調查

英國 「泰晤士報」今天報導，近200名分布在至少12所英國大學的英國學者，因涉嫌在不知情之下協助中國 政府製造大規模毀滅性武器，現正遭到英國政府調查。

報導引述未具名消息人士指出，這些學者疑似已觸犯英國的「2008年出口管制法」（Export Control Order 2008），這道法律要防止將具有高度敏感性的智慧財產提供給敵國。

報導說，這群學者可能已讓中國取得飛行器、飛彈設計和網路攻擊武器等先進軍事科技的研究成果。英國政府已準備對他們發出執法通知，若發現違法，恐面臨最高10年徒刑。

英國國安機關擔憂，相關研究成果除了可能幫助北京 研製大規模毀滅性武器，還可能被利用來打壓政治異議人士和維吾爾人等少數民族。

一名消息人士告訴「泰晤士報」（The Times）：「我們不久後可能見到數十名學者上法庭。即使最後起訴成功率只有10%，也會有約20名學者因協助中國製造超級武器而坐牢。」

報導還表示，倫敦公民社會智庫Civitas發布研究報告指稱，有20所英國大學和29所中國大學及9家中國軍方關係企業有合作關係。報告主筆泰爾柯特（Radomir Tylecote）擔憂，這些中方單位贊助的研究，可能在不知情下用於拓展軍事能力。

泰爾柯特特別提到這些英國學院在極音速技術和石墨烯方面的研究，尤其是北京正尋求開發極音速飛彈，且中國武裝直升機正開始使用石墨烯材料。