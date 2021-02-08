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梅根慘了！比婆婆卡蜜拉更讓英國人厭惡？

記者蘇詠智／即時報導
梅根被英國民眾討厭，視她離開皇室如背叛。圖／路透資料照片
梅根被英國民眾討厭，視她離開皇室如背叛。圖／路透資料照片

全球話題焦點—英國哈利王子之妻梅根，雖然再怎麼表示要卸下皇室重要成員身分有不得已的苦衷，仍被英國民眾視為「背叛」，也不管有多少分析指哈利才是做此決定的人，依舊有很多皇室迷將她視為「拐跑王子的那個美國女人」，對她充滿反感。最近一項在英國的研究顯示，梅根在當地的形象堪慮，甚至比一度被稱為「全英國人最痛恨的女人」—查爾斯王子之妻卡蜜拉，好感度還低。

梅根在美國長大，有獨立自主的思考模式，自然和守舊、一堆繁文縟節的英國皇室格格不入，加上又身為庶子之妻，未來不太可能登上王后之位，皇室人員一慣的大小眼，時常忽視她的需求，她不想再忍受，碰上極力護妻的哈利，因此鬧出舉世震驚的「脫英」風波。英國皇室迷怨她不乖乖配合，所做所為傷害君主立憲制的穩固，看到她與哈利在美國生活得神清氣爽，又簽下高價合約，怨他倆還想霸著皇室頭銜發財，呼籲女王剝奪他們的皇室頭銜，讓他們降為平民，自己去想別的方式發財。梅根一向不甘心被人誤會、扣帽子，也讓她在厭惡她的人眼中更面目可憎。

哈利的繼母卡蜜拉，眾所周知是讓哈利生母黛安娜婚姻破裂的主因，黛安娜去世到現在仍被無數英國民眾喜愛，卡蜜拉就算嫁給貴為未來國王的查爾斯，也被要求若查爾斯登基繼位不能取得王妃的頭銜。以往卡蜜拉一直被大多數英人討厭，近年來不知是否出了個不走傳統皇室媳婦路線的梅根，讓皇室迷有了新的眼中釘，連帶讓卡蜜拉的好感度相較之下還小有成長，直逼陪著妻子離開英國的哈利。

至於最受歡迎的皇室人物當然還是未來國王威廉王子居冠，伊莉莎白二世女王居次，未來王后凱特排第3，女王之妹安公主、女王之夫菲利普親王各自排在第4、5名，看得出英國擁皇派民眾，確實是看王位繼承的遠近決定對誰更有好感。唯一例外是王位第一順位繼承人查爾斯，誰教他讓大家都喜愛的黛安娜婚姻不幸？民眾更愛威廉就反映查爾斯有多讓他們失望。

伊莉莎白二世女王（左起）、威廉王子與凱特是目前英國人最喜歡的皇室成員。圖／路透資...
伊莉莎白二世女王（左起）、威廉王子與凱特是目前英國人最喜歡的皇室成員。圖／路透資料照片
卡蜜拉曾是「英國人最痛恨的女人」，現在有人取代她的位置？圖／路透資料照片
卡蜜拉曾是「英國人最痛恨的女人」，現在有人取代她的位置？圖／路透資料照片

英國 哈利 梅根

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