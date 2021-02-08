AZ疫苗對南非變種病毒只有10%保護力 南非暫停施打

研究發現，英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的疫苗，對南非變種病毒株，僅有「最低程度」的保護力。路透

研究發現，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學研發的疫苗 ，對引起輕度到中度新冠肺炎症狀的南非變種病毒 株，僅有「最低程度」的保護力，南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫。

南非金山大學（University of theWitwatersrand）一項研究的初期臨床試驗資料顯示，阿斯特捷利康／牛津疫苗（簡稱AZ疫苗）在對抗南非變種病毒株上，功效顯著降低。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）表示，AZ疫苗接種計畫將暫停，政府將等待科學家的相關建議。

南非的新冠病例自去年11月開始多半為南非變種病毒株病例，但幾乎所有病例都是輕症或中度症狀。研究發現，AZ疫苗對於南非變種病毒株只有10%防護力。

100萬劑AZ疫苗上周送抵南非，衛生官員急著為醫護人員施打。

姆希齊在一場線上記者會說：「這對於預計2月展開的疫苗接種計畫代表著什麼？答案是計畫將繼續進行。」

姆希齊指出，往後的數個星期，他們預計會有嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗及輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗，因此醫護人員可以接種這些疫苗。

他還說：「阿斯特捷利康疫苗依然會在我們的手中，要等科學家明確指示我們需要做什麼。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的疫情數據指出，目前南非當局通報的累計確診數超過147萬例，並有4萬6000多人染疫病歿，兩項數據都是非洲各國之冠。