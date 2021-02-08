報導中途有人溺水！澳男主播跳水救援竟發現「浮屍」

澳洲第九新聞台的氣象主播布拉德南5日在黃金海灘上進行現場報導，直播剛結束不久，布拉德南注意到一名衝浪客呼喚著似乎有人「溺水」，連忙前去救援。圖／每日郵報

澳洲 一名氣象主播在播報新聞後，一具屍體出現在海面上被衝浪客發現，該主播以為有人溺水，於是奮不顧身地跳進大浪中，將死者遺體拖上岸，隨後還直接上「自家頻道」接受採訪。

澳洲第九新聞台的氣象主播布拉德南（Luke Bradnam）5日在黃金海灘上進行現場報導，直播剛結束不久，布拉德南注意到一名衝浪客呼喚著似乎有人「溺水」，連忙前去救援。

布拉德南表示「一名衝浪客喊住了我，他好像看到海裡有人在不斷掙扎」，他當時意識到可能有人遇到危險，於是立即脫去衣服、與另一名男子跳進海水中施救。

兩人靠近溺水人士後才發現，原來漂浮的是具「死者遺體」，布拉德南表示「我和另一名施救者隨後把這具遺體拖上岸」，布拉德南隨後接受自家頻道採訪時指出這是「令人難以置信的時刻」。

昆士蘭州警察 局發言人6日表示，這名死者名叫雅可布（Jack Jacobs），他4日下午在昆士蘭州布羅德海灘（Broadbeach）與一位女性朋友一起下水後失蹤，雅可布的女性朋友同樣遇難，遺體先前於4日晚間被人發現。

布拉德南過去一周都在該海灘進行現場報導，提醒民眾注意「洶湧的海浪」，經歷這次事件後，他很慶幸自己可以幫助一個家庭，並強調「自己對警察和急救人員更為敬佩」。