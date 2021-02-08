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6周大嬰兒受洗「浸聖水」死亡！萬人連署籲東正教改革

編譯張君堯／即時報導
羅馬尼亞蘇齊化發生一起悲劇事件，一名6周大的嬰兒被父母帶至教堂依循東正教儀式受洗、浸泡「聖水」三次，不料儀式過程中心臟驟停，送醫急救卻仍不治身亡（圖非當事人）。圖／每日郵報
羅馬尼亞蘇齊化發生一起悲劇事件，一名6周大的嬰兒被父母帶至教堂依循東正教儀式受洗、浸泡「聖水」三次，不料儀式過程中心臟驟停，送醫急救卻仍不治身亡（圖非當事人）。圖／每日郵報

羅馬尼亞蘇齊化（Suceava）發生一起悲劇事件，一名6周大的嬰兒被父母帶至教堂依循東正教儀式受洗、浸泡「聖水」三次，不料儀式過程中心臟驟停，送醫急救卻仍不治身亡，此消息一出，上萬人連署呼籲東正教改革。

該意外案發生於本月1日，據驗屍報告，嬰孩肺部出現積水，檢調單位已經針對神父展開過失殺人罪的刑事調查。

當地媒體報導，該地區近年已發生過多起類似事件，雖然教堂發言人貝內斯庫（Vasile Banescu）表示神父們可以把一些聖水倒在嬰兒額頭、取代「全身浸水」，但傳統派領袖奧多西大主教（Archbishop Teodosie）仍表示，受洗儀式「不會改變」。

事件後網友發起連署活動，呼籲改革東正教受洗儀式，4日晚間已吸引超過5.6萬人簽署，連署請願發起人杜米楚（Vladimir Dumitru）表示洗禮儀式必須受到管控以免造成「不必要的危險」，希望以有建設性又溫和的方式在傳統和安全之間取得平衡、從而改革。

對東正教而言，嬰兒受洗儀式是非常重要的傳統，他們期望透過受洗聖事和耶穌合一；透過聖膏聖事，讓聖靈降臨。

因此若要對嬰兒受洗儀式進行改革，恐將導致羅馬尼亞東正教教堂內部引發裂痕，儘管部分人有改變意願，多數教徒仍希望保留這種將嬰兒浸入水中的古老儀式。

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