旅法緬僑跨海抗議政變 籲國際協助民主運動

旅法緬僑7日在巴黎市政廳前手舉各種標語，包括「拯救民主」、「軍事獨裁下台」、「拯救緬甸人權」等，盼串聯亞洲民主運動。（中央社）

近200名旅法緬甸 僑胞、法國民眾今天聚集巴黎市政廳廣場，要求軍方釋放翁山蘇姬 等人，並籲請國際社會出面協助。活動召集人強調，擺脫軍政府獨裁是民主改革的第一步。

為抗議緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與總統溫敏（Win Myint），近200位抗議民眾忍受巴黎近零度的氣溫，高舉各式標語、翁山蘇姬照片並敲打鍋、勺，聚集在巴黎市政廳前，用行動表達對軍方獨裁的不滿。

許多旅法緬僑身穿紅衣、綁上國旗，手上高舉「釋放翁山蘇姬」、「緬甸不正義政變，請幫助我們」、「請聽見緬甸的聲音」等標語，跨海呼應並聲援緬甸發起的公民不服從運動。

示威民眾高唱革命歌曲、伸出反對專制統治的三指手勢，且如同緬甸國內民眾一般敲打鍋碗表達憤怒，參與者甚至把武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）的畫像踩在地上。

此外也有數十位法國民眾到場參加，支持緬甸人民的民主運動。

示威活動召集人圖扎爾（Saw Thuzar）告訴中央社，「我們不想要軍事政變和軍政府，我們反對獨裁者。緬甸民眾想要的是民主，也就是我們幾個月前透過民主方式選出來的政府」。

她表示，過去在對抗軍政府獨裁時，法國政府曾經支持緬甸的民主浪潮，他們希望這次法國政府也能站出來聲援緬甸人民。此外，推動緬甸人權與和平的非政府組織「法國緬甸協會」（Info Birmanie）也計畫盡快拜會議員，尋求政治支持。

圖扎爾強調，當務之急除了解除軍事政變外，政府改革更是關鍵。「在我們的民主政府裡，還是有25%的軍事席次，因此我們無法真正推進。內政、國防也是他們說了算，所以洛興雅人才會遭遇那麼嚴重的問題」。

在她看來，翁山蘇姬作為領導人，實際上卻受到軍方諸多牽制，洛興雅人遭屠殺的問題是軍方的政策，翁山蘇姬也力所不及。「我們相當關切這個議題，當然也反對屠殺。但只要過去軍事獨裁者創立的憲法還在，翁山蘇姬就無法自由地領導緬甸」。