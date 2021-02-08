直擊崩塌瞬間！喜馬拉雅山冰川沖垮大壩 百人失蹤

喜馬拉雅山的南達德維冰川7日發生斷裂事件，導致印度北部北阿坎德邦查莫利地區山谷中的大壩，被巨大洪水沖毀，部分房屋被沖走。（路透）

喜馬拉雅山的南達德維（Nanda Devi）冰川7日發生斷裂事件，導致印度 北部北阿坎德邦（Uttarakhand）查莫利地區山谷中的大壩，被巨大洪水 沖毀，部分房屋被沖走，下游的居民緊急撤離。當地政府估計有多達200人失蹤，生死未卜，軍警也緊急到場救援，影片也隨之曝光。

當地民眾紛紛在社群媒體 上分享洪水發生當下的畫面，及造成破壞規模的影片，影片中只見大水沖走水壩一部分及沿途的其他東西，甚至直接「漫過一個小水壩」、沖走建築設備。

一名目擊者表示，雪崩帶著大量塵土、岩石和洪水沿著道雷根加河谷奔流而來，當地居民拉納（Sanjay Singh Rana）表示「洪水來得又快又急，根本沒時間提醒其他人避難。」

當地民眾紛紛在社群媒體上分享洪水發生當下的畫面，及造成破壞規模的影片，影片中只見大水沖走水壩一部分及沿途的其他東西，甚至直接「漫過一個小水壩」、沖走建築設備。（路透）

根據印度時報報導，印度與西藏邊境警察部隊（ITBP）表示，已在印度國家火力發電公司（NTPC）位於塔波萬的場址附近尋獲約9至10人的遺體，同時ITBP也已將受困塔波萬附近隧道內的16人全數救出。

北阿坎德省省長拉瓦特（TrivendraSingh Rawat）在省會德哈拉丹（Dehradun）的記者會上指出，目前已尋獲7具遺體，共計還有約125人下落不明，且人數「可能繼續增加」，北阿坎德省主任秘書普拉卡希（Om Prakash）強調「實際（傷亡）數字尚未證實」，但恐怕已有100至150人死亡。