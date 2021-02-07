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歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪

中央社／海牙7日電
荷蘭7日飽受「達西風暴」侵擾。圖為民眾7日走過阿姆斯特丹街頭。（歐新社）
荷蘭7日飽受「達西風暴」侵擾。圖為民眾7日走過阿姆斯特丹街頭。（歐新社）

荷蘭和德國部分地區今天白茫茫一片，突如其來的暴風雪導致飛機與火車交通中斷，一些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的採檢工作也因此暫停。

荷蘭氣象人員稱之為「達西風暴」（Storm Darcy），挾著高達時速90公里的風勢襲來，也讓英國降下大雪。

儘管溫度低到攝氏零下5度，荷蘭與德國仍有不少民眾跑到戶外享受滑雪橇與玩雪之樂；但荷蘭當局對全國宣布罕見的「紅色」緊急狀況，因為這是超過10年來荷蘭第一場暴風雪。

氣象預報網站指出，昨晚有8級強風伴隨降雪，「這代表了我國遭遇暴風雪」。

「這是長久以來第一場暴風雪，上次出現暴風雪是在2010年1月。」

荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）數十個航班延誤或取消，南部愛因霍芬（Eindhoven）機場則取消所有服務。

荷蘭所有火車停駛，包括前往德國的國際線。荷蘭首都阿姆斯特丹的電車也暫停營運，海牙還發生電車因大雪出軌事故。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，荷蘭大部分地區積雪5至10公分，部分地區甚至有30公分的降雪量。氣象預報人員建議避免外出，據報有80多輛車在路上行駛時打滑。

「達西風暴」襲歐洲，英國貝肯翰姆也是一片白雪茫茫。圖為民眾在貝肯漢姆廣場公園玩雪...
「達西風暴」襲歐洲，英國貝肯翰姆也是一片白雪茫茫。圖為民眾在貝肯漢姆廣場公園玩雪。（歐新社）

暴風雪 德國 機場

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