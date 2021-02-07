我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃登場！海盜vs.酋長 天王對決接班人

拜登堅持伊朗需遵守核協議 不會先撤美方制裁

牛津疫苗對抗變異病毒株保護力有限 南非暫停施打

中央社約翰尼斯堡7日綜合外電報導
南非宣布暫停阿斯特捷利康/牛津疫苗接種計畫。(美聯社)
南非宣布暫停阿斯特捷利康/牛津疫苗接種計畫。(美聯社)

研究顯示，英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的疫苗，對2019冠狀病毒疾病的南非變異病毒株所引發的輕度到中度感染僅有極小保護力，南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項研究的初期臨床試驗資料顯示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變異病毒株上，功效顯著降低。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）今天則表示，政府將等待科學家的相關建議。

姆希齊在一場線上記者會說：「這對於預計2月展開的疫苗接種計畫代表著什麼？答案是計畫將繼續進行。」

姆希齊指出，往後的數個星期，他們預計會有嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗及輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗，因此醫護人員可以接種這些疫苗。

他還說：「阿斯特捷利康疫苗依然會在我們的手中…直到科學家明確指示我們需要做什麼。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據指出，目前南非當局通報的累計確診數超過147萬例，並有4萬6000多人染疫病歿，兩項數據都是非洲各國之冠。

疫苗 南非 美國

上一則

中企擬在巴紐外島建城 插旗澳洲後院引發關注

下一則

日本防疫修法：違規可罰款！當局考慮提早解除緊急事態

延伸閱讀

逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗

逾60歲染疫死亡率高 印尼准許接種中國科興疫苗
英疫苗官員：對抗變種病毒 可能須多打幾次疫苗

英疫苗官員：對抗變種病毒 可能須多打幾次疫苗

牛津科學家：應對南非變種病毒新疫苗 很可能秋天上市

牛津科學家：應對南非變種病毒新疫苗 很可能秋天上市
奧地利總理：願接種中俄疫苗

奧地利總理：願接種中俄疫苗

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46
英國提供數百萬香港居民取得國籍管道的英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制31日上路。中央社檔案照

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

2021-01-31 09:34
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶
到底是人還是狗？1張圖掀網論戰 心理學家解答了

到底是人還是狗？1張圖掀網論戰 心理學家解答了
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
門市冷清 華人轉戰地攤經濟

門市冷清 華人轉戰地攤經濟