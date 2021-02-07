牛津疫苗對抗變異病毒株保護力有限 南非暫停施打

南非宣布暫停阿斯特捷利康/牛津疫苗接種計畫。(美聯社)

研究顯示，英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的疫苗 ，對2019冠狀病毒疾病的南非 變異病毒株所引發的輕度到中度感染僅有極小保護力，南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項研究的初期臨床試驗資料顯示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）/牛津（Oxford）疫苗在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變異病毒株上，功效顯著降低。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）今天則表示，政府將等待科學家的相關建議。

姆希齊在一場線上記者會說：「這對於預計2月展開的疫苗接種計畫代表著什麼？答案是計畫將繼續進行。」

姆希齊指出，往後的數個星期，他們預計會有嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗及輝瑞大藥廠（Pfizer）的疫苗，因此醫護人員可以接種這些疫苗。

他還說：「阿斯特捷利康疫苗依然會在我們的手中…直到科學家明確指示我們需要做什麼。」

美國 約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據指出，目前南非當局通報的累計確診數超過147萬例，並有4萬6000多人染疫病歿，兩項數據都是非洲各國之冠。