中企擬在巴紐外島建城 插旗澳洲後院引發關注

中國WYW控股公司計畫砸下逾29億美元，在巴布亞紐幾內亞的達魯島建造城市，當地距澳洲僅50公里。澳洲政府憂心中國入侵後院。Getty Images

澳洲 廣播公司報導，中國 WYW控股公司計畫砸下逾29億美元 ，在巴布亞紐幾內亞的達魯島建造城市，當地距澳洲僅50公里。澳洲政府憂心中國入侵後院，已表示會與巴紐政府討論此事。

澳洲廣播公司（ABC）報導，根據外洩的文件，在香港註冊的WYW控股計畫在巴布亞紐幾內亞西部省的達魯島（Daru）建立「新達魯市」（New Daru City），占地約100平方公里，將涵蓋工業區、海港、商業區和度假與居住區。

英國「每日郵報」（The Daily Mail）也報導，這項計畫將耗資39億澳幣（約29億美元）。報導並指出，在中澳關係持續惡化之際，中國想插旗澳洲後花園，令人擔心可能別有用心，或許秘密計畫在當地設立海軍基地。

英國「衛報」（The Guardian）則指出，巴布亞紐幾內亞的西部省雖地處邊陲，但達魯島距澳洲外島薩拜島（Saibai Island）僅50公里，離澳洲本土也不到200 公里，因此此事在澳洲引發安全顧慮。

WYW控股去年4月曾致函巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，這項懷抱雄心的投資發展計畫涵蓋西部省的達魯島等地區，並將採民間興建營運後轉移的模式（BOT）進行。這意味從事開發的公司可在一定時間內擁有這項計畫。

WYW控股表示，已經與西部省的代表進行初步討論。不過，馬拉普的發言人告訴澳洲廣播公司，總理對此事並無所知。

澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）表示，他亟盼與巴布亞紐幾內亞政府討論此事。他並強調澳洲與馬拉普和巴紐政府都關係極為密切。